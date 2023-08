BAE sta spendendo 5,55 miliardi di dollari per acquistare Ball Aerospace

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

BAE Systems plc (LON: BA) ha appena rivelato l’intenzione di acquistare l’attività aerospaziale di Ball Corp (NYSE: BALL) per 5,55 miliardi di dollari in contanti.

Quali sono i vantaggi per BAE Systems?

La suddetta acquisizione contribuirà ad espandere la sua presenza nei sistemi spaziali e nelle tecnologie di difesa e accrescerà i suoi margini e gli utili per azione in un anno dopo il completamento, come da comunicato stampa.

BAE prevede che la transazione venga completata nei primi sei mesi del 2024, a condizione che soddisfi le consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Secondo il suo CEO Charles Woodburn:

È un’opportunità unica per aggiungere attività di alta qualità, in rapida crescita e focalizzate sulla tecnologia con capacità significative al nostro core business che sta ottenendo ottimi risultati e ben posizionato per una crescita sostenuta.

Le azioni BAE sono in calo del 4,0% dopo l’annuncio di giovedì.

Cosa c’è in esso per Ball Corp?

BAE prevede che Ball Aerospace registrerà circa 310 milioni di dollari di EBIDTA rettificato e circa 2,2 miliardi di dollari di entrate quest’anno.

È convinto che l’azienda con sede in Colorado crescerà a un tasso annuo composto del 10% nei prossimi anni. Il CEO Woodburn ha anche dichiarato oggi in un comunicato stampa :

“È raro che diventi disponibile un’azienda di questa qualità, scala e capacità complementari, con forti prospettive di crescita e che si adatta perfettamente alla nostra strategia. La logica strategica e finanziaria è convincente.

Ball Corp sarà un’azienda di imballaggi in alluminio più focalizzata e ad alto margine una volta concluso l’affare. Prevede di utilizzare i proventi da esso per ridurre il debito netto, pagare dividendi ed eseguire riacquisti di azioni proprie.

