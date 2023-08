USD/TRY: la lira turca dorme e aspetta che la CBRT agisca

Giovedì il tasso di cambio USD/TRY si è mosso lateralmente in vista dell’imminente decisione sul tasso di interesse da parte della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT). La coppia veniva scambiata a 27,21, pochi punti sotto il massimo da inizio anno di 27,31.

Decisione CBRT in vista

Il tasso di cambio USD/TRY si aggira vicino al suo massimo storico mentre i trader attendono la decisione attentamente monitorata dalla CBRT. La maggior parte degli economisti si aspetta che la banca decida di aumentare i tassi di interesse per il terzo mese consecutivo.

Precisamente, vedono la CBRT aumentare i tassi dal 17,50% al 20% nel tentativo di sostenere la valuta in difficoltà. Come negli ultimi due incontri, la banca potrebbe decidere di apportare un aumento dei tassi inferiore al previsto.

La decisione della CBRT arriva in un momento in cui l’economia turca si trova ad affrontare notevoli difficoltà. L’inflazione è aumentata a causa della caduta della valuta. I dati più recenti hanno mostrato che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è salito quasi al 50% a giugno.

Inoltre, il tasso di disoccupazione ufficiale rimane sostanzialmente più elevato rispetto ad altri paesi dei mercati emergenti. Si attesta quasi al 10%, mentre gli analisti ritengono che la cifra reale sia molto più alta.

Anche la Turchia ha visto diminuire le sue riserve estere negli ultimi mesi. I dati della banca centrale hanno rivelato che le riserve estere erano scese a 17 miliardi di dollari prima delle elezioni.

L’aspetto positivo è che il surplus corrente della Turchia è aumentato a luglio, aiutato dalla ripresa del settore turistico. Il paese sta vedendo più visitatori attratti dai suoi siti storici e dal tasso di sostegno della lira.

Il tasso di cambio USD/TRY reagirà anche al prossimo vertice di Jackson Hole negli Stati Uniti. In passato, la reazione della lira turca ai dati economici americani e alle decisioni della Fed è stata un po’ moderata.

Analisi tecnica USD/TRY

Il grafico a 4 ore mostra che il tasso di cambio da USD a TRY si è mosso lateralmente nelle ultime settimane. In questo periodo, la coppia è rimasta tra i livelli chiave di supporto e resistenza a 26,80 e 27,30. La coppia è leggermente al di sopra della media mobile a 50 periodi, mentre l’Average True Range (ATR) è crollato.

Pertanto, le prospettive per la lira turca prima della decisione della CBRT sono neutrali, a meno che la banca non apporti modifiche sostanziali alla sua politica. Probabilmente rimarrà in questo intervallo per un po’, con il livello di riferimento chiave pari a 27,30.

