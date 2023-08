Stack, Bitcoin Cash, Stellar, prospettive Litecoin dopo le nuove notizie su BTC

Martedì il prezzo del Bitcoin è aumentato di oltre il 5% dopo che Grayscale ha vinto un’importante causa contro la Securities and Exchange Commission (SEC). La moneta è aumentata di oltre il 5%, innescando un importante rimbalzo nel mercato degli altcoin. I prezzi di Stack e Bitcoin Cash sono aumentati di oltre il 10% mentre Stellar Lumens (XLM), Polygon e Avalanche sono aumentati di oltre l’8%.

La notizia più importante della giornata relativa alle criptovalute è arrivata dagli Stati Uniti, dove un tribunale si è pronunciato a favore del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Questo è stato un evento importante che è stato seguito da vicino sia dagli investitori che dai trader.

La causa ha consentito a GBPTC di convertire il proprio fondo in un fondo quotato in borsa (ETF). Diventando un ETF, Grayscale spera di ridurre lo sconto che è sempre esistito nel suo fondo.

Ancora più importante, la causa significa che la SEC sarà costretta ad accettare l’altro ETF spot sul Bitcoin. Si prevede che la SEC emetta la sua decisione su questi fondi entro la fine della settimana. Alcune delle società che hanno richiesto un ETF Bitcoin sono Blackrock, Invesco, BitWise e VanEck. In una dichiarazione, Grayscale ha dichiarato :

“Si tratta di un enorme passo avanti per gli investitori americani, per l’ecosistema Bitcoin e per tutti coloro che hanno sostenuto l’esposizione a Bitcoin attraverso le protezioni aggiuntive del wrapper ETF.”

Quindi, quale sarà l’impatto delle ultime notizie su Bitcoin sui prezzi delle criptovalute? Alcuni analisti come Tom Lee ritengono che l’annuncio scatenerà una corsa rialzista del Bitcoin verso i 150.000 dollari. Se ciò accadesse, le altcoin come Stacks, Bitcoin Cash e Stellar lumens seguiranno l’esempio.

Sono dell’opinione contraria, in quanto un ETF spot sul Bitcoin non avrà un impatto significativo sui prezzi a lungo termine. Innanzitutto, gli investitori istituzionali hanno già accesso a Bitcoin attraverso l’ETF sui futures noto come BITO. BITO si muove sempre nella stessa direzione con Bitcoin. Pertanto, come abbiamo visto dopo il caso SEC vs Ripple, è probabile che le monete riprendano il trend ribassista nelle prossime settimane.

Save