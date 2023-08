Mancano poche ore alla fine della prevendita di Shiba Memu, mentre Shibarium aiuta Shiba Inu a raggiungere nuovi traguardi

La competizione dei token meme è appena iniziata. Gli investitori hanno und data e un orario di scadenza per acquistare i token Shiba Memu (SHMU). Dopodiché, lo spazio dei meme avrà un nuovo sfidante con una nuova prospettiva di intelligenza artificiale, SHMU. Ciò avviene proprio mentre il lancio di Shibarium vede una maggiore attività del rivale Shiba Inu. La prevendita SHMU, lanciata circa due mesi fa, ha raccolto 2,38 milioni di dollari. Gli investitori possono acquistare il token prima della fine della prevendita sul sito web della società.

Shibarium aumenta l’attività di transazione per Shiba Inu

Per molto tempo il ponte Shibarium è rimasto un sogno irrealizzabile. La blockchain Layer-2 per Shiba Inu è stata salutata come un potenziale punto di svolta. Shibarium introduce nuovi casi d’uso per Shiba Inu e token ecosistema. Il metaverso, la DeFi e i giochi web 3.0 sono alcuni casi d’uso attesi. Shibarium aumenterà anche la scalabilità di Shiba Inu riducendo le tariffe del gas e le transazioni costose. Queste commissioni sono sostenute sul livello primario 1, Ethereum.

Il sogno di un ecosistema Shiba Inu robusto e prezioso è in corso. Il ponte è tornato pienamente funzionante lunedì dopo i primi intoppi dopo il suo lancio il 16 agosto.

L’entusiasmo che circonda uno Shibarium funzionale è ormai evidente. Shibarium ha registrato oltre 599.000 transazioni, con un tempo di blocco medio di 5 secondi. Gli indirizzi totali dei wallet sono più di 431.700 e continuano ad aumentare.

Gli analisti ritengono che con il lancio di Shibarium, Shiba Inu sia destinato a crescere in modo massiccio. Ciò potrebbe far salire alle stelle il valore della criptovaluta meme e dei token dell’ecosistema. Nel frattempo, Shiba Memu sta tenendo d’occhio questo settore meme, con una prevendita in rapida evoluzione che dimostra una forte domanda.

Perché Shiba Memu?

Gli investitori si sono avvicinati a Shiba Memu grazie al suo caso d’uso nell’intelligenza artificiale. Come forse saprai, quest’anno l’intelligenza artificiale è quasi diventato il tema predominante. La sua caratteristica di meme virale combinata con l’intelligenza artificiale fa sì che gli investitori vogliano avere un pezzo di Shiba Memu al termine della prevendita.

Essenzialmente, Shiba Memu sarà un progetto di auto-marketing. L’intelligenza artificiale può leggere, interpretare e migliorare le idee di marketing per auto-commercializzarsi. Lo fa senza fare affidamento sull’intervento umano, rendendo il progetto sostenibile e unico nel suo genere. In futuro, Shiba Memu aspira a diventare una potenza di marketing.

Inoltre, gli investitori hanno cercato nuovi modi di esprimersi attraverso blockchain e criptovalute. Shiba Memu dispone di una dashboard AI in cui gli utenti possono interagire con il robot. Gli utenti possono porre domande, fornire idee e conoscere le ultime novità in materia di pubblicità creativa.

Con le applicazioni di cui sopra, Shiba Memu non è solo un progetto meme ma porta con sé un caso d’uso nel mondo reale. Ciò potrebbe dare al token un vantaggio rispetto a rivali come Shiba Inu.

Prevendita del token Shiba Memu e aumento del suo valore

La prevendita di Shiba Memu avverrà tra otto settimane, con solo un giorno e poche ore rimasti. Un aspetto unico della prevendita è che il token aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. Ad esempio, la prevendita è iniziata con un valore SHMU di soli 0,011125$. Il valore attuale di SHMU è 0,024175$, con la prevendita che terminerà al prezzo di 0,0244$.

Il costante aumento di valore è simile al movimento dei token meme. Offre agli investitori un’idea del token in vista di potenziali aumenti di prezzo quando è quotato in borsa. I primi investitori rivendicheranno anche token con un valore più elevato alla chiusura della prevendita.

Conviene investire in Shiba Memu adesso?

Shiba Memu sta facendo il conto alla rovescia alla fine della prevendita. Gli investitori hanno un’ultima possibilità di investire prima della fine della prevendita e il token si prepara per la quotazione.

Per esperienza, la maggior parte delle criptovalute meme registrano movimenti record dopo la quotazione. Il valore di Shiba Memu potrebbe cavalcare queste tendenze per aumentare notevolmente dopo la quotazione. Pertanto, acquistare SHMU in prevendita potrebbe essere un investimento migliore.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.