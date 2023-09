Riepilogo on-chain: aumentano i detentori di Bitcoin a lungo termine

Bitcoin è stato debole negli ultimi tempi. La più grande criptovaluta del mondo è scesa sotto i 26.000 dollari, scambiando al minimo di 11 settimane.

Il calo arriva in un periodo di insolita calma nei mercati. Dopo il balzo di metà giugno in mezzo a una serie di richieste di ETF, Bitcoin è rimasto ostinatamente limitato attorno alla soglia dei 29.000/30.000 dollari fino alla settimana scorsa.

Tuttavia, il calo dei prezzi non ha influenzato una tendenza che sembra inesorabile a questo punto: la crescita incessante dei detentori a lungo termine.

Il grafico seguente di Glassnode lo evidenzia (Glassnode definisce i titolari a lungo termine in base a una funzione logistica centrata su un’età di 155 giorni e un’ampiezza di transizione di 10 giorni). Mostra che 14,7 milioni di Bitcoin sono ora detenuti dal gruppo, il che significa il 75% del totale in circolazione.

Save

Quando guardiamo storicamente ai detentori a lungo termine, questo è interessante perché il gruppo normalmente cade durante i periodi di aumento dei prezzi. Come possiamo vedere nel grafico successivo, quando il prezzo aumenta, i detentori a lungo termine diminuiscono. Mentre la scala logaritmica (necessaria per tracciare il prezzo del Bitcoin fino al 2010) offusca un po’ il quadro, se guardi al 2023, vedrai che sia il prezzo che i detentori a lungo termine sono in aumento, un fenomeno diverso rispetto agli anni passati.

Save

Questo è rialzista per Bitcoin?

Copy link to section

La reazione istintiva potrebbe essere quella di concludere che questo è rialzista per Bitcoin. I detentori a lungo termine che accumulano un numero crescente di monete ridurranno l’offerta disponibile e spingeranno il prezzo verso l’alto.

Naturalmente questo è parzialmente vero, ma qui entrano in gioco altri fattori. Abbiamo accennato in precedenza che, in passato, il gruppo dei detentori a lungo termine normalmente diminuiva durante i periodi di espansione dei prezzi. Ciò ha senso, poiché non solo si verificano prese di profitto, ma il volume degli scambi tende ad aumentare su tutta la linea durante questi periodi.

Questa volta, tuttavia, stiamo assistendo a una minore volatilità, con l’aumento del prezzo del Bitcoin del 55% da inizio anno che è avvenuto attraverso un aumento graduale piuttosto che con picchi improvvisi come abbiamo visto in passato. Anche il volume degli scambi e la liquidità sono estremamente ridotti, contribuendo ulteriormente alla permanenza di Bitcoin e all’aumento dell’importo detenuto dai detentori a lungo termine.

Pertanto, come la maggior parte delle cose nei mercati, la risposta alla domanda se questo sia rialzista o meno è più sfumata rispetto alla semplice dichiarazione “meno offerta, il prezzo sale”.

Inoltre, se guardiamo al numero totale di indirizzi attivi, il numero non è cambiato molto quest’anno, dando ulteriore peso alla teoria secondo cui, almeno in parte, i detentori a lungo termine stanno aumentando perché l’attività è in calo.

Save

Tuttavia, entrambe le cose possono anche essere vere. La realtà è che Bitcoin ha un’offerta limitata e se ce n’è meno sul mercato, il prezzo può aumentare più facilmente.

D’altro canto, la scarsa liquidità significa che è necessario meno capitale per muovere i prezzi, e quindi i movimenti sia al rialzo che al ribasso sono amplificati. Quindi, ci sono due facce di questa medaglia (scusate il gioco di parole).

In ogni caso, è interessante monitorare la tendenza al rialzo nel gruppo dei detentori di titoli a lungo termine. È in aumento quasi incessantemente ormai da più di due anni. L’unico periodo di tregua è stato nell’estate del 2022.

Lo vediamo nel grafico successivo se ingrandiamo. Il numero di titolari a lungo termine è sceso da 13,71 milioni di indirizzi alla vigilia della crisi Terra il 9 maggio a 13,39 milioni il 22 luglio, un calo del 2,3%.

Save

Tuttavia, anche questo calo del 2,3%, nel quadro generale delle cose, è tutt’altro che sismico. Inoltre, da allora la tendenza ha ripreso la sua traiettoria ascendente.

Sarà una tendenza interessante da tenere d’occhio per il futuro, sia essa rialzista o spuria.

Save