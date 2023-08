La correlazione Bitcoin con l’S&P 500 scende ma rimane alta

Bitcoin è ben noto per la sua volatilità, in grado di aumentare o diminuire i grafici dei prezzi in pochi minuti. Queste mosse sono spesso ordini di grandezza superiori a quanto potrebbero fare altre classi di attività in settimane. Tuttavia, di recente, queste mosse tipiche sono state assenti; Bitcoin è stato piuttosto sereno, calpestando l’acqua per alcuni mesi.

Uno sguardo al suo grafico dei prezzi mostra una linea insolitamente piatta, ben lontana dagli scarabocchi stile calligrafia del dottore che spesso produce.

Presentando il prezzo in modo alternativo nel grafico successivo, tracciando i rendimenti settimanali continui, possiamo vedere che l’intero anno è stato piuttosto silenzioso, a parte il balzo all’inizio dell’anno e l’impennata a metà marzo quando i mercati ha reagito ai fallimenti bancari guidati dalla Silicon Valley Bank.

Guardando alla volatilità implicita nei mercati delle opzioni, stiamo anche uscendo dai minimi storici. Ciò è aggravato dalla mancanza di attività nell’intero spazio crittografico. Il grafico successivo, tramite il Blocco, mostra i volumi spot sugli scambi. I volumi hanno registrato una tendenza al ribasso negli ultimi diciotto mesi; Luglio ha portato un ulteriore calo e ora siamo ai livelli visti l’ultima volta nel 2020.

Save

Perché la volatilità e il volume sono così bassi?

Copy link to section

Quindi, perché?

La prima risposta è la più semplice: il classico trading lag estivo. Lo vediamo in tutte le classi di attività e, sebbene l’effetto sia stato drammatico nelle criptovalute, gli effetti della stagionalità sono innegabili. Come possiamo vedere da questo grafico di Kaiko, il terzo trimestre ha visto comodamente il volume di scambi più basso nella storia di Bitcoin, il 19% al di sotto del trimestre più basso successivo (Q4).

Save

Detto questo, abbiamo uno spazio campione molto breve con cui lavorare. Mentre il grafico sopra prende il volume dal 2012 al 2022, Bitcoin è stato scambiato con una liquidità ragionevole solo per forse la metà (nella migliore delle ipotesi). Inoltre, i volumi sono stati in calo per tutto l’anno; attualmente siamo ai livelli più bassi dal 2020, ma non è che i primi due trimestri siano stati una miniera d’oro per l’attività di trading.

Anche il grande giro di vite normativo negli Stati Uniti è stato un fattore. Sono state intentate cause legali contro Binance e Coinbase, e mentre il caso Ripple sembrava essere almeno una vittoria parziale (dal punto di vista delle criptovalute) nel grande dibattito sui titoli, il panorama è senza dubbio più duro dal punto di vista legale.

Il caso della SEC contro Binance lo riassume. Lancia ogni tipo di accusa, dal trading contro i clienti, alla manipolazione dei volumi degli scambi (suggerendo che i volumi già bassi potrebbero essere ancora più bassi nella realtà), all’elusione delle leggi KYC e AML e molti altri. Questo è uno scambio che ha iniziato l’anno con una quota di mercato del 67%, di gran lunga il più grande scambio di criptovalute del pianeta. Il drenaggio dello spazio di queste battaglie normative è stato formidabile.

Tuttavia, mentre i travagli normativi e il ritardo estivo hanno soppresso volumi e liquidità, il mercato ribassista che ha devastato il settore lo scorso anno è forse il driver principale, anche se i prezzi sono rimbalzati nel 2023. Nonostante il rimbalzo, Bitcoin rimane a oltre il 55% dal suo massimo storico dalla fine del 2021, mentre lo spazio ha subito gravi colpi sotto forma del Terra crash, lo scandalo FTX e una miriade di altri fallimenti e crolli.

Il volume spot delle borse è diminuito del 46% lo scorso anno, quindi, ancora una volta, questo non è solo il risultato del tipico ritardo estivo.

La volatilità e il volume torneranno?

Copy link to section

SÌ.

Ma prima, come avvertenza, abbiamo menzionato sopra quando abbiamo discusso del campione da cui è tratto il trading lag estivo, dobbiamo essere cauti nell’estrapolare i cicli passati per Bitcoin. Abbiamo solo pochi anni di dati sui prezzi e l’ambiente in rapida evoluzione in quel campione, poiché Bitcoin è passato da un progetto Internet di nicchia a un asset multimiliardario (e brevemente trilioni) di dollari.

Detto questo, se una cosa è vera, è che finora Bitcoin non è stato sinonimo di stabilità e possiamo essere certi che la famigerata volatilità tornerà a un certo punto.

È interessante notare che un fattore potrebbe essere la scarsa liquidità stessa. Abbiamo discusso qui del crollo dei volumi, ma questo significa anche che la liquidità è bassa. Il download di un libro degli ordini dalla maggior parte delle principali borse in questi giorni ti lascerà a dubitare di come le cose siano diventate così superficiali (i libri hanno visto grandi riduzioni dopo FTX e rimane un buco delle dimensioni di Alameda nell’attività di market making). Con una liquidità ridotta, ci vuole meno capitale per muovere i prezzi, il che significa che i movimenti sia al rialzo che al ribasso possono essere amplificati.

In secondo luogo, Bitcoin rimane un asset pro rischio, soggetto ai capricci dell’ambiente macro. E negli ultimi due mesi abbiamo sperimentato un macroclima relativamente placido. L’inflazione continua a scendere, il mercato volge gli occhi verso una potenziale fine del ciclo di rialzo e l’agognato atterraggio morbido inizia (forse?) a sembrare meno inverosimile (anche se c’è ancora motivo di essere cauti). Ma tutto questo è avvenuto senza intoppi e gradualmente, senza vere sorprese, dato che il mercato ha prezzato la maggior parte degli eventi. Non ci sono stati davvero shock che hanno colpito il mercato di recente.

Nel complesso, tuttavia, il grafico successivo ti dice tutto ciò che devi sapere.

Bitcoin potrebbe un giorno stabilizzarsi definitivamente, scambiando come una riserva di valore con una liquidità minima, con i trader di Robinhood che denunciano quanto sia noioso. Ma quest’estate non è quel momento. Come continuiamo a dire, dobbiamo essere prudenti quando guardiamo indietro alla storia di Bitcoin, ma il grafico sopra urla una cosa: la volatilità. Potrebbe aver preso una breve pausa, ma la volatilità tornerà presto.

Save