I rialzi dei tassi sono finiti? Valutare cosa pensa il mercato

Da diciotto mesi ormai, le riunioni della Federal Reserve sono la TV da non perdere per chiunque investa nei mercati finanziari. Le modifiche all’importantissimo tasso sui fondi federali, così come il linguaggio delle conferenze stampa del presidente Jerome Powell, hanno fatto il giro del mercato a volontà.

Dopo un aumento vicino allo zero, ora ci troviamo in un punto in cui i buoni del Tesoro pagano ben al di sopra del 5%.

Il drenaggio della liquidità è stato grave. L’S&P 500 ha perso il 20% del suo valore l’anno scorso, l’anno peggiore dal 2008. Nel frattempo, il dollaro si è rafforzato contro quasi tutte le principali valute mentre il bene rifugio mondiale ha risucchiato capitale, con gli investitori che si sono ritirati rapidamente sulla curva del rischio.

Eppure, nonostante il destino e l’oscurità, non è ancora arrivata una recessione. Inoltre, nell’ultima riunione della Fed della scorsa settimana, il presidente della Fed Jerome Powell ha persino annunciato che la Federal Reserve non prevede più una recessione, un notevole allontanamento dalla sua posizione precedente.

Non solo, ma i mercati sono stati frizzanti finora nel 2023. Dopo la già citata perdita del 20% nel 2022, l’S&P 500 è rimbalzato bruscamente e ora è a meno del 5% dal suo massimo storico, con in particolare i grandi titoli tecnologici stampa di forti guadagni.

Gran parte dell’ottimismo deriva dalla speranza che i rialzi dei tassi di interesse stiano finalmente giungendo al termine. Ciò segue il rapido calo dell’inflazione negli ultimi due trimestri, con i dati più recenti per giugno che si attestano al 3%, molto al di sotto del picco del 9,9% della scorsa estate.

Ma quanto è probabile che i rialzi dei tassi finiscano? E potremmo anche vedere tagli dei tassi? Bene, il modo migliore per analizzare questo è annullare le probabilità implicite nel mercato dei futures alimentati. Guardando questo per la riunione di fine anno (dicembre 2023), vediamo che c’è una probabilità del 63% che il tasso sia uguale all’attuale 5,25%-5,5%. Anche se questo è il risultato più probabile, è tutt’altro che garantito e c’è ancora una considerevole probabilità del 27% che i tassi siano più alti di 25 punti base.

L’altra cosa che queste probabilità trasmettono è che c’è una minima possibilità che si verifichino tagli dei tassi quest’anno, almeno per quanto riguarda il mercato, con una probabilità del 7% schiaffeggiata sui tassi inferiori di 25 punti base.

Tuttavia, se guardiamo oltre un ulteriore orizzonte temporale, i tagli dei tassi entrano decisamente in scena. Valutando le probabilità implicite nel mercato dei futures per la riunione di giugno 2024, vediamo solo una probabilità del 10% che i tassi siano uguali a quelli attuali, mentre la possibilità che i tassi siano più alti è minuscola, appena il 2%.

Preferiscono invece i tagli dei tassi. C’è una probabilità del 28% che i tassi siano inferiori di 25 punti base, un 35% (il favorito) di essere inferiori di 50 punti base, una probabilità del 20% di essere inferiori di 75 punti base e persino una possibilità del 5% di meno 100 punti base.

Tutto sommato, l’aspettativa di base è che, anche se quest’anno potrebbe esserci un altro rialzo, siamo davvero in dirittura d’arrivo per quanto riguarda l’inasprimento della politica dei tassi di interesse.

Tuttavia, c’è motivo di essere cauti di fronte a questa ripresa del sentiment. Sebbene l’inflazione sia fortemente diminuita, una volta eliminati gli elementi volatili di cibo ed energia, il quadro non è così roseo. Questa è la misura dell’inflazione di base ed è tipicamente utilizzata più come una stampella dalla Federal Reserve. Come mostra il grafico sottostante, questo numero di base è stato molto più appiccicoso rispetto alla cifra principale e rimane al 4,8%.

Detto questo, il quadro è senza dubbio più luminoso rispetto all’inizio di quest’anno. La cifra del titolo potrebbe non essere perfetta, ma mostra certamente che la crisi del costo della vita si sta raffreddando, anche se la terra promessa del 2% non è stata ancora raggiunta.

La vera domanda è quanto di tutto questo sia ora scontato. Anche se l’annullamento delle previsioni di recessione da parte della Fed è un’ottima notizia, e i soffocanti rialzi dei tassi sembrano volgere al termine, ciò non significa che il dolore non possa arrivare. Inoltre, non è che il mercato abbia improvvisamente scoperto tutto questo; l’inflazione è diminuita tutto l’anno e, di conseguenza, le azioni hanno registrato una tendenza al rialzo: la prima metà dell’anno del Nasdaq è stata la migliore dal 1983.

Quindi, mentre una raccapricciante recessione è molto meno probabile e la possibilità di un ambito atterraggio morbido sembra meno remota, ciò non significa necessariamente che i prezzi continueranno a salire. Le azioni sono incandescenti ormai da mesi (o almeno lo sono state le grandi società tecnologiche) e gli affari dello scorso anno non sono più scambiati a valutazioni così basse.

Ma in ogni caso, sembra che dopo diciotto mesi di rialzi dei tassi, la fine potrebbe finalmente avvicinarsi. Oltre a ciò, è tutto in divenire.

