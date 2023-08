La profonda inversione della curva dei rendimenti fornisce un avvertimento in mezzo al crescente ottimismo

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Probabilmente l’indicatore di recessione più noto, una curva dei rendimenti invertita attira sempre l’attenzione. Uno di questi esempi è, beh, ora. Prendendo le scadenze 10Y-2Y più comunemente citate, la curva dei rendimenti è attualmente al suo livello di inversione più profondo dal 1981. Ma questo significa davvero qualcosa?

Bene, il primo passo è valutare il suo significato storico, prima di analizzare se questo è indicativo di ciò che potrebbe accadere dopo. Nel grafico sottostante abbiamo tracciato la curva dei rendimenti risalente agli anni ’70, segnando con una linea tratteggiata rossa il punto di inversione. Le aree gialle ombreggiate mostrano periodi di recessione.

Il grafico mostra un indicatore che è stato incredibilmente accurato, anche se non perfetto. Possiamo vedere la curva invertita brevemente nel 1998, tuttavia non è seguita una recessione. Ciò avvenne durante il crollo della gestione del capitale a lungo termine (LTCM), quando la Russia andò in default sul suo debito. La Fed ha immediatamente tagliato i tassi, contribuendo ad evitare una recessione. L’altro scenario che si è rivelato un falso allarme è stata la breve inversione nell’agosto 2019.

Tuttavia, se omettiamo queste inversioni temporanee e ci concentriamo invece sugli episodi in cui la curva dei rendimenti è stata invertita per più di sei mesi, otteniamo un risultato minaccioso: negli ultimi quarant’anni, ogni singola volta che questo è durato per sei mesi, una recessione ha seguito.

Dico minaccioso perché oggi siamo nel tredicesimo mese di inversione, il delta diventa negativo per la prima volta nel luglio 2022 (è sceso sotto lo zero per un giorno nell’aprile 2022, ma si è rapidamente ripreso prima di scendere “permanentemente” nel luglio 2022).

Inoltre, se guardiamo al tempo intercorso tra la prima inversione della curva dei rendimenti e la successiva recessione, esso è variato tra i tredici ei diciotto mesi. Ora siamo nel tredicesimo mese di inversione.

Ci sarà una recessione?

Sebbene tutto ciò sembri minaccioso, è importante ricordare che attualmente ci troviamo in una situazione molto insolita. Uscire dal cigno nero di tutti i cigni neri, la pandemia di COVID, è abbastanza insolito. Ma c’è anche la questione di una combinazione su misura di alta inflazione (sebbene questa si sia attenuata), tassi di interesse fortemente ridotti e disoccupazione record.

Nonostante i tassi siano stati aumentati da quasi zero a oltre il 5%, l’economia è stata notevolmente resiliente. La disoccupazione è al 3,6%, il che significa che potrebbe anche essere troppo buona, con la preoccupazione che un’economia ancora calda abbia bisogno di vedere almeno un po’ di allentamento nel mercato del lavoro per raggiungere l’obiettivo del 2% di inflazione, soprattutto perché i salari continuano a salire.

La crisi inflazionistica dello scorso anno (che non vuol dire che sia ancora finita!) può forse essere paragonata solo agli anni ’70, e anche allora abbiamo visto i tassi di interesse avvicinarsi al 20% – ben lontani da oggi, quando un’economia altamente finanziarizzata è quasi impossibile da immaginare sotto un tale fardello.

In verità, è difficile paragonare l’attuale situazione macro a qualcosa. Una rapida occhiata al debito sovrano ti dirà tutto ciò che devi sapere sul fatto che i tassi non possono rimanere alti per sempre. Dovranno scendere e il mercato sta scommettendo con crescente fiducia che ci stiamo avvicinando al traguardo.

La curva dei rendimenti riflette semplicemente questa situazione. Con i tassi previsti in calo, la curva dei rendimenti è ovviamente invertita. E storicamente, i tassi sono stati tagliati quando l’economia è in difficoltà, e la Fed è intervenuta per sostenerla. Ovviamente questo scenario è di nuovo possibile, tuttavia va notato che il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che l’organizzazione non si aspettava più una recessione alla riunione del FOMC della scorsa settimana.



Se questa previsione si rivelasse corretta, il mitico “atterraggio morbido” sarebbe stato raggiunto. Sarà anche una delle poche occasioni in cui la famigerata curva dei rendimenti invertita si sarebbe rivelata una falsa pista. Ma per prendere in prestito la frase più abusata del 2021, questi sono davvero tempi senza precedenti, quindi tutte le scommesse sono live.

