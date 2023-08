L’argomento rialzista per le criptovalute: un’altra corsa è imminente mentre le aspettative di rialzo dei tassi rallentano?

Il sentimento all’interno delle criptovalute è notevolmente cambiato negli ultimi nove mesi. Dopo un mercato ribassista che ha scosso l’intera asset class nel profondo, trascinando nel fango la reputazione del settore mentre vari scandali hanno colpito lo spazio, l’ottimismo sta finalmente tornando.

Nonostante la ripresa sia del sentimento che dei prezzi in tutto lo spazio, abbiamo recentemente discusso del potenziale effetto ritardato di una politica monetaria restrittiva sulla parata, esponendo argomenti sul motivo per cui il quadro macro potrebbe non essere così roseo per le criptovalute come alcuni investitori credere.

Tuttavia, in questo pezzo, valuteremo una serie di indicatori rialzisti, analizzando il motivo per cui alcuni ipotizzano che sia stato raggiunto un punto di svolta. Questi rimangono tempi altamente incerti e il rischio è indubbiamente elevato, ma per gli investitori di criptovalute, almeno la speranza è molto più abbondante di quanto non fosse nove mesi fa, quando FTX è crollato e Bitcoin è sceso a $ 15.500 poco dopo.

L’argomento del toro

Copy link to section

Il punto più ovvio da cui iniziare è con i rendimenti. A seguito di una transizione a un nuovo paradigma dei tassi di interesse nel marzo 2022, la Federal Reserve ha subito una serie inarrestabile di aumenti dei tassi, che lo scorso anno hanno mandato in tilt gli asset di rischio, comprese tutte le criptovalute.

Dopo il rialzo di 25 punti base di mercoledì, il mercato prevede che il viaggio stia per concludersi, con forse solo un altro rialzo in arrivo (se pari). Con ciò, il pesante peso attorno alle caviglie di Bitcoin sembra finalmente allentarsi. Per illustrare la sensibilità dell’asset ai tassi, che sono stati vicini allo zero per la maggior parte della sua esistenza prima dello scorso anno, è indicativa una regressione del prezzo di Bitcoin rispetto al rendimento dei Treasury a due anni. I rendimenti a due anni tendono a muoversi con le aspettative sui tassi e sono stati rappresentati su un asse invertito nel grafico sottostante.

Oltre ai rendimenti, Bitcoin si è anche storicamente mosso in cicli quadriennali. Mancano ormai nove mesi al prossimo dimezzamento, previsto per aprile 2024. Anche se finora ci sono stati solo tre dimezzamenti, e quindi è difficile dare molto peso ai loro effetti (per non parlare del fatto che almeno uno, se non due, si è verificato quando Bitcoin aveva una liquidità minima), molti indicano ancora il taglio dell’offerta come catalizzatore positivo per il prezzo di Bitcoin.

L’ipotesi del mercato efficiente impone che questi eventi debbano essere prezzati, anche se la controargomentazione è che con il costo di produzione di Bitcoin improvvisamente destinato a raddoppiare, il prezzo deve aumentare per mantenere l’equilibrio tra prezzo di mercato e costo di produzione convergente, poiché la nuova fornitura rilasciata ai minatori verrà improvvisamente tagliata del 50%.

In realtà, non sappiamo ancora bene quali siano gli effetti dell’halvening, data l’estrema giovinezza di Bitcoin, ma il grafico qui sotto mostra perché alcuni si attengono al pensiero che questi eventi possano essere solo rialzisti per il prezzo.

Da un punto di vista correlato, se tracciamo la media mobile semplice a 200 settimane, vediamo che ha agito da forte indicatore per l’apprezzamento del prezzo di Bitcoin. Le rotture al di sotto della SMA sono state seguite ogni volta da aumenti di prezzo aggressivi. Il prezzo ha appena trascorso il tempo più lungo che abbia mai avuto al di sotto di questa linea di tendenza, superandola di recente e dipingendo un quadro interessante.

Save

Detto questo, per avvertire ancora una volta l’ovvio qui: con così tanti indicatori tecnici, ce n’è sicuramente uno che sembra seducente quando tracciato su un grafico, specialmente quando c’è così poca cronologia dei prezzi con cui lavorare.

Inoltre, e questo è fondamentale da tenere a mente anche con gli halvening, anche la liquidità globale si è mossa in cicli di quattro anni dal lancio di Bitcoin. Questo ovviamente ha un enorme impatto su tutti gli asset rischiosi e potrebbe essere la variabile in agguato dietro i grafici SMA e dimezzamento apparentemente significativi discussi sopra.

È difficile saperlo, ma dato il recente movimento nel mercato dei tassi di interesse e con l’indebolimento dell’inflazione, ci sono tutte le possibilità che il ciclo di liquidità globale possa coincidere nuovamente con il prossimo dimezzamento.

Se cambiamo tattica e valutiamo il ribasso del mercato ribassista, vediamo anche interessanti confronti con il passato. Bitcoin che scende a cascata fino a $ 15.500 rappresenta uno dei peggiori mercati ribassisti degli ultimi tempi, e con consistenti rialzi prima di un sacco di tagli spesso successivi a precedenti rimbalzi, ci sono sicuramente schemi simili.

In casi precedenti, quel taglio è stato poi seguito da picchi di sbalzo, anche se ovviamente il mercato delle criptovalute era molto più sottile allora di quanto non lo sia oggi e il capitale necessario per tali movimenti è maggiore.

Capovolgendo di nuovo il nostro ambito per valutare ora i dati sulla catena, non c’è nulla di eccessivamente drammatico ma ci sono alcune tendenze coerenti che meritano di essere menzionate. Il primo è la diminuzione dell’offerta di Bitcoin sugli exchange, che è andata costantemente diminuendo negli ultimi anni. La narrativa dell’accaparramento è quella a cui spesso i credenti fanno riferimento, insieme al limite dell’offerta dura, come ragioni alla base della loro determinazione che Bitcoin è destinato a espandersi rapidamente. Ovviamente, ciò dipende anche dal lato della domanda che mantiene la sua parte dell’affare.

Save

In una nota correlata, continua a crescere la quota di detentori a lungo termine. Solo il 30% dell’offerta è stato spostato nell’ultimo anno, mentre l’11% è attualmente in borsa (quella cifra senza dubbio è stata incoraggiata al ribasso dalle buffonate di Sam Bankman-Fried lo scorso anno). Oltre la metà dell’offerta non si è spostata in due anni, mentre anche le monete che non si sono spostate in più di dieci anni sono arrivate a quasi il 15% (il gigantesco stack di Satoshi costituisce tuttavia circa un terzo di questa cifra, mentre è difficile sapere quanti dei rimanenti sono perduti fin dai primi giorni, o appartengono a persone decedute).

Guardando oltre la più grande criptovaluta del mondo, ci sono anche motivi per essere ottimisti sul fatto che gli altcoin potrebbero avere più spazio per correre. Storicamente, abbiamo assistito a uno schema tipico nel corso degli anni: il capitale scorre in Bitcoin, che vede aumentare il suo prezzo e il dominio sul mercato, prima che le altcoin aumentino e il dominio diminuisca.

Guardando questo dominio di Bitcoin, che è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e il resto del mercato delle criptovalute, è salito oltre il 50%, con una tendenza costantemente al rialzo nell’ultimo anno.

Save

Ovviamente, il piccolo spazio campione qui è di nuovo un enorme avvertimento. Lo stesso Bitcoin è un problema per quanto riguarda la sua giovinezza e l’estrapolazione delle performance passate, ma le altcoin sono molto più giovani, molte sono emerse solo negli ultimi cinque o sei anni.

Inoltre, il meccanismo di prova del lavoro di Bitcoin, spinge a diventare una riserva di valore e un asset monetario, e il fatto che potrebbe persino ritagliarsi una propria nicchia agli occhi dei regolatori significa che sarebbe disaccoppiato dal resto del mercato delle criptovalute. Ciò costituirebbe una rottura strutturale e renderebbe la precedente tendenza del dominio di Bitcoin in aumento prima che le altcoin accelerino come ampiamente discutibile in futuro.

Tutto sommato, ci sono molti indicatori che indicano che Bitcoin e criptovalute sono pronti a correre. Poi di nuovo, come abbiamo discusso in precedenza, l’attuale macroclima si presenta ancora come molto insolito. Mentre l’inflazione è scesa e ha avuto un effetto positivo sulle aspettative sui tassi, il tasso sui fondi federali è vicino al 5%, dopo essere stato vicino allo zero poco più di un anno fa. La politica monetaria opera notoriamente con un ritardo, quindi sarebbe saggio non celebrare ancora qutie.

Inoltre, la curva dei rendimenti 10Y-2Y è al livello di inversione più profondo dal 1981, un noto indicatore di recessione, il che evidenzia ulteriormente che il rischio persiste.

Qualunque sia il tuo aspetto, ci saranno sempre motivi per essere rialzisti e ribassisti. Tuttavia, mentre la situazione macro è difficile da valutare, è indiscutibile che il sentiment nelle criptovalute sia di gran lunga migliore oggi rispetto a nove mesi fa, quando FTX stava andando a rotoli e alcuni si chiedevano dove sarebbe andata questa enigmatica industria.

Save