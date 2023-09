Rapporto: La Cina sta estendendo ulteriormente il divieto sugli iPhone

Giovedì Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ha aperto con un ulteriore ribasso del 3,0% dopo la notizia secondo cui la Cina sta estendendo il divieto sugli iPhone.

Le notizie dalla Cina sono un grosso problema per Apple

Recentemente è stato riferito che la più grande economia asiatica ha ordinato ai suoi funzionari governativi di non portare i propri iPhone al lavoro.

Giovedì, tuttavia, fonti anonime hanno detto a Bloomberg che tale restrizione si applicherebbe anche a molte altre imprese statali e organizzazioni controllate dal governo in generale.

Le notizie sul mercato azionario sono significative per il produttore di iPhone non solo perché genera circa un quinto del suo business dalla Cina, ma anche perché le sue entrate sono già diminuite di anno in anno per tre trimestri consecutivi (scopri di più).

Rispetto al massimo da inizio anno, circa sei settimane fa, le azioni del colosso tecnologico sono ora in ribasso di circa il 10%.

Anche gli Stati Uniti hanno recentemente bandito TikTok

Le aziende e le agenzie che potrebbero eventualmente adottare il divieto sugli iPhone rimangono sconosciute.

Anche la misura in cui potranno applicare queste restrizioni è in bilico: alcuni dovrebbero limitare l’uso di un dispositivo Apple sul posto di lavoro mentre altri potrebbero semplicemente vietare del tutto al proprio personale di utilizzare un iPhone.

Tieni presente che il divieto sullo smartphone di punta di Apple in Cina potrebbe essere una ritorsione al divieto di TikTok imposto dagli Stati Uniti ai suoi dipendenti pubblici lo scorso giugno. Anche l’ex presidente Donald Trump aveva inserito nella lista nera Huawei, un colosso tecnologico con sede a Shenzhen, nel 2019.

Né Apple né l’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese hanno finora rilasciato un commento ufficiale al rapporto Bloomberg.

