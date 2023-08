Apple Inc (NASDAQ: AAPL) ha appena riportato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre che hanno superato le stime di Street. Azioni in rialzo che continuano a scendere in orari prolungati.

I ricavi dei servizi si sono distinti in questo trimestre

Copy link to section

Il colosso tecnologico ha attribuito forza nel suo trimestre appena concluso principalmente ai ricavi dei servizi che sono aumentati dell’8,0% meglio del previsto a $ 21,21 miliardi. Il CEO Tim Cook ha dichiarato alla CNBC dopo il rilascio :

La pubblicità ha decisamente accelerato rispetto a prima e l’App Store ha decisamente accelerato rispetto a prima.

Ha soprannominato il visore per realtà mista Vision Pro recentemente svelato un rampollo dell’attenzione pluriennale di Apple sull’intelligenza artificiale e ha confermato che la multinazionale continuerà a investire nell’IA andando avanti.

Apple Inc è stata recentemente segnalata al lavoro su un rivale di ChatGPT (leggi di più).

Le entrate dell’iPhone hanno mancato le stime di Street

Copy link to section

Al ribasso, tuttavia, l’iPhone, che in genere tende ad essere il suo segmento più forte, è sceso del 2,0% su base annua.

Il portatile ha generato entrate per 39,67 miliardi di dollari nel terzo trimestre rispetto ai 39,91 miliardi di dollari previsti. Tuttavia, Angelo Zino di CFRA Research ha dichiarato oggi alla ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC:

Il trimestre di giugno è in genere il punto più basso del ciclo dell’iPhone. Quindi, tende a importare molto meno. Ci aspettiamo che indichino almeno la loro guida verso un ritorno alla crescita nel trimestre di settembre.

Il suo rating “buy” sul titolo Apple arriva con un obiettivo di prezzo di $ 220 che suggerisce un rialzo di circa il 20% da qui.

Le entrate dell’iPad sono crollate del 20%

Copy link to section

Apple ha registrato un calo del 7,0% anche per i suoi ricavi Mac nel terzo trimestre, pari a 6,84 miliardi di dollari. Ma ha comunque superato i 6,62 miliardi di dollari richiesti dagli analisti.

Le cose sono andate peggio nel segmento iPad, però. I tablet PC hanno incassato 5,79 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto a un anno fa e ben al di sotto del consenso di 6,41 miliardi di dollari. Secondo Scott Kessler, Global Sector Lead di Third Bridge:

Penso che le persone abbiano riconosciuto che ci sono alcuni ostacoli hardware continui. Ma sono davvero concentrati sul prossimo iPhone: l’annuncio arriverà forse il mese prossimo.

Un dato positivo nella stampa degli utili sono state le vendite in Cina che hanno visto una “decisa accelerazione” e si sono attestate a 15,76 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Al momento della scrittura, le azioni Apple sono aumentate del 50% da inizio anno.

Altre cifre degne di nota nei guadagni del terzo trimestre di Apple

Copy link to section

Guadagnato $ 19,88 miliardi rispetto ai $ 19,44 miliardi di un anno fa

L’EPS è sceso da $ 1,20 a $ 1,26 secondo il comunicato stampa

I ricavi sono diminuiti dell’1,0% su base annua a $ 81,80 miliardi

Il consenso è stato di $ 1,19 per azione su $ 81,69 miliardi di entrate

Le entrate di altri prodotti sono aumentate del 2,0% meno del previsto

Apple ha migliorato il margine lordo nel terzo trimestre di 30 punti base al 44,5%. Condividendo la sua opinione sul produttore di iPhone, l’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha dichiarato alla ” Closing Bell ” della CNBC:

Mentre entriamo nel prossimo anno, se i servizi aumentano e crediamo che tornerai a una crescita a due cifre sui servizi, potremmo cercare potenzialmente $ 1,5 trilioni nella valutazione dei servizi, quello che credo potrebbe alla fine essere $ 100 miliardi di entrate annuali. E poi, il 25% di 1,2 miliardi non ha aggiornato il proprio iPhone in più di quattro anni. La domanda repressa continua ad essere la storia.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.