La Fed potrebbe aver finito di aumentare i tassi: Nick Timiraos

La notizia nel fine settimana che la Banca del Giappone potrebbe alzare i tassi non appena la fine dell’anno ha innescato un gap inferiore nelle coppie JPY. Alcuni di essi hanno già colmato il divario, ma il caos prodotto all’inizio della settimana di negoziazione ha messo in ombra un’altra notizia importante, questa volta proveniente dagli Stati Uniti.

Un articolo sul Wall Street Journal scritto durante il fine settimana da Nick Timiraos suggerisce che la Fed potrebbe smettere di aumentare i tassi. Ciò implica che la Fed è sulla buona strada per apportare un cambiamento importante nella sua politica monetaria.

È importante notare che Nick Timiraos è l’unico giornalista utilizzato dalla Fed per far trapelare informazioni per testare i mercati. In passato, tutto ciò che Nick scriveva sulla prossima mossa della Fed si è rivelato accurato e in grado di influenzare il mercato.

Cosa ha scritto questa volta Nick Timiraos e perché i mercati non si sono mossi?

Nick Timiraos suggerisce che la Fed potrebbe non aumentare più i tassi

Nick sottolinea nell’articolo tre punti essenziali che i trader non possono permettersi di ignorare. Innanzitutto, la Fed farà una pausa a settembre.

La decisione arriverà solo la prossima settimana e fino ad allora c’è tutto il tempo. Anche se gli operatori di mercato propendono per una pausa, l’articolo conferma che la Fed non aumenterà i tassi a settembre.

In secondo luogo, l’articolo suggerisce che il motivo della pausa da parte della Fed è che l’inflazione mostra segnali di rapido calo. Si tratta di un’informazione fondamentale da considerare alla luce dei dati CPI di agosto previsti domani.

Il terzo, e forse il punto più critico, è che la Fed esaminerà attentamente i dati futuri per valutare se siano necessari o meno ulteriori rialzi. Si tratta di qualcosa di nuovo, dato che i mercati scontavano un ulteriore aumento dei tassi nel 2023.

Allora perché i mercati non si sono mossi?

Si sono mossi se consideriamo la reazione all’intervista del governatore della Banca del Giappone nel fine settimana. Solo non sappiamo se quella mossa sia stata anche una reazione all’articolo di Timiraos.

Riassumendo, entrambi gli eventi del fine settimana avrebbero potuto muovere i mercati da soli. I trader scopriranno quale è già prezzato domani dopo la pubblicazione del rapporto sull’inflazione.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.