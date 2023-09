Azioni del Medical Properties Trust (MPW): non prendere un coltello che cade

Il prezzo delle azioni del Medical Properties Trust (NYSE: MPW) è stato un disastro. Le azioni sono crollate dal massimo storico di 20,45 dollari nel gennaio 2022 agli attuali 5,80 dollari. Attualmente si trova al livello più basso dall’agosto 2013.

Muro delle scadenze in vista

Medical Properties Trust è un importante fondo di investimento immobiliare (REIT) che fornisce edifici ad aziende del settore sanitario. Dispone di 438 proprietà negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera e in Germania.

MPW è stata sotto pressione negli ultimi mesi. Per prima cosa, come Block e Adani Group, la società è stata oggetto di un attacco di vendita allo scoperto nel 2022. Hedeye, una delle principali società americane, ha messo in guardia sullo stato della società, compresa la valutazione e una contabilità aggressiva.

Anche il Medical Properties Trust si trova ad affrontare numerose sfide. La sfida più grande è che ha un muro di scadenze nei prossimi 12-36 mesi. Per prima cosa, la società ha una scadenza di 400 milioni di sterline in arrivo entro la fine dell’anno. Ha anche una scadenza in sterlina britannica prevista per il 2024, seguita da molte altre nei prossimi anni. In un comunicato la dirigenza ha dichiarato :

“Abbiamo la liquidità e le risorse di liquidità per firmare semplicemente un assegno. L’unica scadenza, ancora una volta, ripeto quello che abbiamo attraversato per un po’, ma l’unica scadenza nel 2024 quindi è il prestito a termine australiano, di cui abbiamo già pagato una parte significativa.

Di conseguenza, la società ha deciso di tagliare i dividendi nel tentativo di preservare la liquidità. Ha tagliato la vincita della metà a $ 0,15. Ciò è notevole poiché le persone acquistano azioni REIT esclusivamente per i loro dividendi.

MPW ha deciso di tagliare i suoi pagamenti perché insostenibili. Innanzitutto, i suoi pagamenti annuali totali sono saliti da 568 milioni di dollari nel 2020 a oltre 700 milioni di dollari nel 2022. Nello stesso periodo, i suoi flussi di cassa sono scesi da 513 milioni di dollari a 421 milioni di dollari.

Quel che è peggio è che le entrate e i profitti di MPW stanno andando nella direzione sbagliata. I suoi ricavi sono diminuiti del 15,70% a 337 milioni di dollari, mentre la perdita GAAP è stata di 0,07 dollari.

Previsioni sul prezzo delle azioni del Medical Properties Trust

Grafico MPW di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni MPW è stato in caduta libera negli ultimi mesi. Il titolo ha formato un modello Death Cross nell’ottobre 2022. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è uno dei segnali più ribassisti.

Il prezzo delle azioni MPW è crollato al di sotto del supporto chiave di 6,72 dollari, il livello più basso di marzo. Ha inoltre ribaltato l’importante supporto a 9,51 dollari, lo swing più basso del marzo 2022. Il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipervenduto.

Pertanto, credo che le azioni continueranno a scendere nelle prossime settimane. Questo calo potrebbe portarlo al supporto chiave a 5 dollari. A lungo termine non possiamo escludere una situazione di ripresa delle azioni.

