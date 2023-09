Microsoft venderà il software Copilot alle aziende più grandi dal 1° novembre

Microsoft ha annunciato che il suo software basato sull’intelligenza artificiale Microsoft 365 Copilot sarà disponibile per l’acquisto per i più grandi dei suoi clienti a partire dal 1° novembre 2023. CNBC ha riferito sullo sviluppo giovedì.

L’annuncio del gigante della tecnologia segue l’offerta da parte dell’azienda di Microsoft 365 Copilot in anteprima a un piccolo gruppo di aziende. Le aziende possono accedere a Copilot per attività che coinvolgono file Word, presentazioni PowerPoint o per una rapida ricerca di informazioni dalle e-mail.

Le aziende pagheranno per gli strumenti di intelligenza artificiale di Copilot

Secondo il capo finanziario di Microsoft, la mossa per monetizzare lo strumento di intelligenza artificiale è in linea con la graduale adozione dei servizi di intelligenza artificiale in tutto il mondo. Tuttavia, il lato commerciale dell’impresa potrebbe riflettersi solo sui risultati finanziari della seconda metà dell’attuale anno fiscale. Per Microsoft, l’attuale anno fiscale 2024 termina nel giugno del 2024.

Anche in questo caso, si prevede che la vendita del software di intelligenza artificiale aumenterà le entrate di Microsoft derivanti dal software, con le applicazioni per ufficio che rappresentano il 24% delle entrate totali dell’azienda. La società ha registrato una crescita del 16% nella sezione relativa al quarto trimestre fiscale.

Microsoft ha rivelato che oltre 600 grandi organizzazioni si sono iscritte a un’offerta di accesso anticipato a pagamento di Copilot. Quel numero era aggiornato a maggio di quest’anno e ha visto un aggiornamento a luglio che prevedeva un prezzo di accesso mensile a $ 30 a persona. Gli addebiti si aggiungevano ai costi che gli utenti pagano per utilizzare Microsoft 365.

L’intelligenza artificiale è una grande narrativa oggi e l’incursione di Microsoft nello spazio è arrivata con un’importante collaborazione con OpenAI, la startup che ha rilasciato il chatbot ChatGPT. Oltre a fare un massiccio investimento in OpenAI, Microsoft si affida anche al modello LLM (Large Language Model) GPT-4 della startup.

La spinta di Microsoft affinché le grandi organizzazioni e aziende paghino una tariffa mensile arriva dopo che il rivale del settore Google ha iniziato a far pagare agli utenti il suo Duet AI. Lo strumento AI è per Google Workspace ed è stato lanciato per le aziende a $ 30 a persona ad agosto.

Questa settimana, Morgan Stanley ha presentato il suo assistente AI per consulente finanziario, battendo nel lancio aziende del calibro di Goldman Sachs e JPMorgan. I due colossi bancari stanno esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale anche nei servizi finanziari.

