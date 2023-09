Il CEO di Coinbase critica Chase UK per aver vietato i pagamenti con criptovalute

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La filiale di JPMorgan, Chase UK, ha svelato significativi aggiustamenti alla sua politica sui pagamenti in criptovaluta, citando preoccupazioni di frode. Le nuove regole entreranno in vigore dal 16 ottobre 2023. Nel frattempo, il CEO e cofondatore di Coinbase Brian Armstrong ha disapprovato la politica di aggiornamento.

Nel suo post X, Armstrong ha definito la decisione di Chase UK “un comportamento totalmente inappropriato”. Inoltre, ha taggato il primo ministro britannico Rishi Sunak e Andrew Griffith, chiedendosi se Chase UK aderisce ai loro obiettivi governativi.

Brian Armstrong ha esortato i detentori di criptovalute nel Regno Unito a chiudere i loro conti Chase a causa delle operazioni poco chiare. Ha aggiunto,

“Spero davvero che ci sia qualcosa di più in questa storia di quanto sembri, e che questo non rifletta il punto di vista reale di Chase UK.”

Chase UK dà priorità alla sicurezza dei clienti

Come riportato da invezz.com, Chase UK ha informato i suoi utenti di un massiccio aggiustamento della politica relativa ai pagamenti crittografici. La banca ha spiegato che rifiuterà le transazioni relative alle risorse digitali a partire dal 16 ottobre 2023.

“Dal 16 ottobre 2023, se riteniamo che tu stia effettuando un pagamento relativo a criptovalute, lo rifiuteremo. Se desideri comunque investire in criptovalute, puoi provare a utilizzare una banca o un fornitore diverso, ma sii cauto, poiché potresti non essere in grado di recuperare i soldi se il pagamento risulta essere correlato a una frode o a un truffa.”

La banca modificherà la sua politica per migliorare la sicurezza dei clienti in un contesto di aumento dei casi di truffatori che lasciano agli appassionati di criptovalute ingenti perdite finanziarie. Chase UK non elaborerà i pagamenti sospettati di provenire da imprese crittografiche.

La banca ha consigliato agli appassionati che desiderano investire in criptovalute di utilizzare altri fornitori di servizi. Inoltre, ha messo in guardia sulle sfide legate al recupero del denaro perso a causa delle frodi sulle criptovalute. Inoltre, Chase UK ha indirizzato i suoi utenti a trovare maggiori informazioni sulla salvaguardia dei propri soldi sul suo sito web ufficiale.

JPMorgan Chase è una società finanziaria multinazionale con sede a New York che offre molteplici servizi monetari, tra cui servizi bancari commerciali e al dettaglio, servizi bancari di investimento e gestione patrimoniale. L’azienda opera a livello internazionale, al servizio di privati, istituzioni e piccole imprese.

