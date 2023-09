Prospettive del prezzo delle azioni Roivant: una forte pipeline è un catalizzatore

Martedì il prezzo delle azioni di Roivant Sciences (NASDAQ: ROIV) è salito mentre gli investitori hanno applaudito gli ultimi sviluppi con Immunovant (NASDAQ: IMVT). Le azioni sono balzate di oltre il 20% e hanno riproposto il massimo da inizio anno di 12,90 dollari. Sono aumentati di oltre il 390% dal punto più basso del 2022.

Dati incoraggianti sugli immunovant

Roivant Sciences è una società biotecnologica, nota per la sua associazione con Vivek Ramaswamy, il candidato presidenziale del GOP. L’azienda effettua ricerche su varie malattie che spesso vengono ignorate dalle grandi aziende biotecnologiche.

Nel corso degli anni l’azienda ha ottenuto numerosi successi. Ad esempio, secondo l’aggiornamento della pipeline, Roivant Sciences ha ottenuto l’approvazione per il suo prodotto VTAMA che si occupa del disturbo della psoriasi.

Roivant Sciences è ora nelle varie fasi di ricerca delle approvazioni per altri 12 farmaci in aree chiave come il lupus eritematoso sistemico, la malattia di Chron, la malattia di Graves e la malattia dell’occhio tiroideo.

Ancora più importante, Roivant è in trattative per vendere a Roche un farmaco sperimentale per malattie debilitanti dello stomaco. Se l’accordo andrà in porto, avrà un valore di oltre 7 miliardi di dollari, che è quasi simile alla capitalizzazione di mercato di Roivant di oltre 7,8 miliardi di dollari.

Nel mio ultimo articolo su Roivant Sciences, ho notato che l’azienda ha un buon track record nel settore. Pertanto, esiste la probabilità che gli altri farmaci candidati ottengano l’approvazione della FDA. Ad esempio, la FDA ha approvato almeno cinque farmaci dell’azienda.

Il prezzo delle azioni di Roivant Sciences è salito bruscamente dopo che Immunovant ha annunciato un incoraggiante studio di Fase 1 per il suo farmaco IMVT-1402. Lo studio ha mostrato una forte riduzione dell’immunoglobulina G dalle dosi somministrate per via sottocutanea. Questi risultati erano in linea con studi precedenti non umani.

Il successo di Immunovant è stato importante poiché l’azienda fa parte del gruppo di aziende Roivant Sciences. Altre aziende della famiglia sono Lokavant, Priovant, Dermavant e Genvant. Roivant è ancora uno dei principali azionisti di Immunovant, che ora ha un valore di oltre 2,6 miliardi di dollari.

Previsioni sul prezzo delle azioni di Roivant Sciences

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Roivant Sciences ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Lungo il percorso, il titolo ha formato un canale ascendente mostrato in verde. Ora è qualche punto sotto il lato superiore di questo canale. Le azioni si sono mosse leggermente al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Le azioni Roivant rimangono al di sopra del livello di supporto cruciale a 10 dollari, il punto più alto del 12 gennaio. Pertanto, credo che le azioni Roivant abbiano un maggiore rialzo poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 15 dollari.

