Tesla segnala un calo sequenziale delle consegne trimestrali

Questa mattina Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) è in calo dopo aver segnalato un calo sequenziale nelle consegne trimestrali.

Tesla è arrivata al di sotto delle stime di consegna nel terzo trimestre

Il colosso dei veicoli elettrici ha consegnato 435.059 veicoli nel terzo trimestre, in crescita di circa il 27% su base annua.

Ma il numero è stato ben inferiore ai 466.140 veicoli consegnati nel trimestre precedente – una debolezza che Tesla Inc ha attribuito oggi a “tempi di inattività pianificati per gli aggiornamenti della fabbrica”. La sua dichiarazione recita anche:

Il nostro obiettivo di volume per il 2023 di circa 1,8 milioni rimane invariato.

Si noti che anche l’azienda quotata al Nasdaq è scesa dalle stime di Street per le consegne trimestrali di circa 26.500 unità. Si prevede che Tesla Inc guadagni 67 centesimi per azione nel terzo trimestre rispetto ai 95 centesimi per azione di un anno fa.

Quanti veicoli ha prodotto Tesla nel terzo trimestre?

Tesla ha prodotto 430.488 veicoli nel terzo trimestre, secondo il comunicato stampa di lunedì. Anche il numero di produzione è stato ben superiore a quello dello scorso anno, ma in calo di oltre il 10% su base trimestrale.

Il colosso dei veicoli elettrici ha già consegnato il suo pick-up elettrico a una manciata di primi clienti, tra cui PepsiCo. Ma non ha rivelato il numero esatto di “ Semis ” consegnati o prodotti lunedì nel terzo trimestre.

Il mese scorso, Invezz ha citato un’agenzia di stampa statale turca e ha riferito che Elon Musk, l’amministratore delegato miliardario di Tesla Inc, stava prendendo in considerazione la Turchia per la creazione della prossima fabbrica di veicoli elettrici dell’azienda.

Tesla pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre il 17 ottobre.

