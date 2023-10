La RBI mantiene il tasso pronti contro termine al 6,5%; Le aspettative di inflazione entrano nella “zona a una cifra”

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Come ampiamente anticipato, la Reserve Bank of India, nella riunione di tre giorni del Monetary Policy Committee (MPC), ha scelto di adottare un approccio attendista, mantenendo lo status quo sui tassi ufficiali.

Con decisione unanime il tasso pronti contro termine è rimasto invariato al 6,5%.

5 membri su 6 hanno votato a favore del mantenimento di una posizione politica aggressiva di “ritiro degli accomodamenti”.

Sebbene l’attività economica continui a mostrare capacità di tenuta, la RBI ha identificato l’elevata inflazione come la principale minaccia alla stabilità macroeconomica, dopo aver registrato un’impennata in un contesto di volatilità dei prezzi alimentari nei mesi di luglio e agosto.

Nonostante la gradita moderazione, l’indice dei prezzi al consumo (CPI), la misura ufficiale dell’inflazione al dettaglio, rimane al di sopra della fascia di tolleranza della RBI del 4% (+/-) 2%.

Il governatore della RBI Shaktikanta Das ha ribadito che l’obiettivo di inflazione è del 4% e non del 2%-6%, sottolineando al contempo che la crescita dell’India è rimasta forte nonostante le sfide globali.

Il comitato è giunto alla sua decisione considerando che i rialzi cumulativi di 250 pb devono ancora essere pienamente trasmessi attraverso l’economia.

Oltre al tasso pronti contro termine, lo Standing Deposit Facility Rate (SDF) rimane invariato al 6,25%, mentre il Marginal Standing Facility Rate (MSF) e il Bank Rate continuano a essere al 6,75%.

Inflazione

È incoraggiante che l’inflazione complessiva sia scesa dal picco del 7,4% su base annua di luglio al 6,8% di agosto.

Inoltre, l’inflazione complessiva ha registrato una sana moderazione al 4,6% su base annua nel primo trimestre (aprile-giugno) rispetto al 7,3% su base annua registrato nello stesso intervallo dell’anno precedente.

Tuttavia, le prospettive complessive dell’inflazione rimangono poco chiare a causa dell’incertezza relativa alla stagione della semina e del raccolto di Kharif, agli elevati prezzi globali del petrolio, ai modelli meteorologici guidati da El Nino e al potenziale shock dell’offerta sia alimentare che energetica.

L’India, come molti altri paesi in via di sviluppo, ha un peso elevato (ben superiore al 40%) attribuito ai prodotti alimentari all’interno della misura ufficiale dell’inflazione al dettaglio, l’indice dei prezzi al consumo (CPI).

Sebbene gli sforzi per migliorare l’irrigazione, la logistica, lo stoccaggio e il funzionamento dei mercati agricoli continuino a fare progressi, agricoltori e consumatori rimangono sensibili a cambiamenti imprevisti nelle condizioni meteorologiche.

Ad esempio, le verdure rappresentano circa il 6% del paniere dell’indice dei prezzi al consumo, ma hanno contribuito per circa un terzo e un quarto dell’inflazione complessiva rispettivamente a luglio e agosto.

Legumi, cereali e semi oleosi continuano a subire persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, sebbene la riduzione dei prezzi del GPL a livello di consumo sia uno sviluppo positivo.

Fortunatamente, si prevede che l’inflazione alimentare, che ad agosto era pari al 10,4% su base annua, continuerà a moderarsi nei prossimi mesi.

Inflazione core e aspettative di inflazione

In uno sviluppo chiave, l’inflazione core ha continuato a scendere al 4,9% su base annua sia a luglio che ad agosto, diminuendo dell’1,4% rispetto al recente picco di gennaio 2023.

Inoltre, la RBI è stata molto attiva in termini di sondaggi, con il governatore Das che ha osservato che le aspettative di inflazione stanno mostrando segni di ancoraggio, avendo per la prima volta dalla pandemia globale,

…è entrato nella zona a una cifra.

Nel settembre 2023, le aspettative di inflazione su un orizzonte di 3 mesi sono scese al 9,1% dal 10,0% di luglio 2023, mentre le aspettative di inflazione su un orizzonte di un anno sono scese al 9,9% contro il 10,3% del rapporto precedente.

Ha sottolineato che la situazione

… invitano ad un attento monitoraggio dei dati in arrivo e delle prospettive per delineare chiaramente le componenti durevoli degli shock dei prezzi dai suoi elementi transitori.

Le proiezioni di inflazione sono state mantenute al 5,4% per l’anno fiscale 24, con il secondo, il terzo e il quarto trimestre previsti rispettivamente al 6,4% su base annua, 5,6% su base annua e 5,2% su base annua.

Si prevede che l’inflazione CPI per il primo trimestre dell’anno fiscale 25 (aprile-giugno) sarà pari al 5,2% su base annua.

Prospettive di crescita

A livello globale, le banche centrali hanno mantenuto un atteggiamento aggressivo mentre i timori di una ripresa dell’inflazione continuano ad acuirsi.

Anche se l’inflazione complessiva è scesa in molte delle principali economie, nella maggior parte dei casi rimane al di sopra del target.

In un tale contesto, la Federal Reserve e le altre principali banche centrali globali probabilmente manterranno i tassi più alti più a lungo.

Ciò a sua volta contribuirà probabilmente a un biglietto verde più forte, minacciando maggiori deflussi di capitali dai paesi in via di sviluppo e esercitando pressioni sulle valute locali.

Il contesto macroeconomico prevalente unito alla frammentazione geopolitica ha anche alimentato la contrazione del commercio globale, con i volumi delle merci in calo del 3,2% su base annua nel luglio 2023 secondo il CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Forza domestica

Nonostante questi venti contrari a livello globale, l’economia indiana ha continuato a essere la grande economia in più rapida crescita.

I settori industriale, manifatturiero e dei servizi hanno visto la pubblicazione di dati robusti nelle ultime settimane, mentre l’attività di investimento ha registrato una ripresa ed è stata abilmente supportata dall’espansione delle spese di capitale governative.

Al momento, il governo centrale è sulla buona strada per aumentare la spesa in conto capitale del 33% rispetto all’anno fiscale precedente.

La domanda interna ha continuato a essere robusta sulla scia di bilanci più sani di banche e imprese, nonché di un miglioramento nel funzionamento delle catene di approvvigionamento, e si prevede che vedrà un ulteriore aumento in vista delle festività natalizie.

Ciò è supportato da diversi dati, tra cui un aumento di quasi il 32% su base annua dell’indebitamento al dettaglio nel luglio 2023; vendite record di autovetture nell’agosto 2023; e un aumento previsto del 7% dei viaggi aerei nazionali nel mese di settembre 2023.

Anche la crescita generalizzata del credito e il miglioramento della qualità degli attivi sono di buon auspicio per il sistema finanziario.

Tuttavia, va notato che il Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (CMIE) ha rilevato che la fiducia dei consumatori era diminuita dell’1,5% nell’agosto 2023.

Come ampiamente anticipato, la RBI ha mantenuto la previsione di crescita per l’intero anno al 6,5% su base annua.

La crescita del PIL del secondo, terzo e quarto trimestre è prevista rispettivamente al 6,5% su base annua, 6,0% su base annua e 5,7% su base annua.

Per il primo trimestre dell’anno fiscale 25 (aprile-giugno), la RBI ha mantenuto una previsione invariata al 6,6% su base annua.

Condizioni di liquidità

Per garantire che la liquidità del mercato sia in sincronia con le decisioni dell’MPC, il comitato ha introdotto all’inizio dell’anno un coefficiente incrementale di riserva di liquidità (I-CRR) del 10%, che ha “sequestrato” circa ₹ 1,1 lakh crore dal sistema bancario (circa USD 13,2 miliardi).

In combinazione con i deflussi di imposte anticipate, l’eccesso di liquidità ha visto una forte moderazione, mentre l’I-CRR dovrebbe essere abolito domani, cioè il 7 ottobre.

Il reinserimento dei fondi I-CRR nel sistema e le politiche fiscali di sostegno del governo daranno impulso a una solida attività economica durante i mesi festivi.

Il governatore della RBI ha osservato che, in linea con l’evoluzione delle condizioni di liquidità, nel prossimo futuro potrebbe essere necessario prendere in considerazione operazioni di mercato aperto.

Sebbene le condizioni finanziarie siano rimaste sostanzialmente stabili, la distribuzione della liquidità è diventata recentemente più distorta, poiché un sottoinsieme di banche ha preso in prestito da MSF, una finestra di emergenza che dovrebbe essere utilizzata quando i mercati interbancari non funzionano correttamente, mentre un altro sottoinsieme delle banche hanno parcheggiato fondi nell’SDF, uno strumento per assorbire liquidità senza garanzie.

Inoltre, la dichiarazione osservava che sarebbe auspicabile che le banche prestassero fondi in eccesso nel mercato delle chiamate interbancarie piuttosto che parcheggiarli nell’SDF a tassi più bassi, il che aiuterebbe ad approfondire il sistema interbancario.

Considerati i fattori di deprezzamento in gioco per la rupia indiana, la RBI probabilmente preferirà mantenere il tasso di riferimento elevato per il momento, mentre la liquidità continua a rimanere debole.

Jateen Trivedi, vicepresidente della ricerca presso LKP Securities, ha osservato :

…si prevede che la rupia continuerà a essere scambiata in un range compreso tra Rs 83,05-83,35.

Parole finali

La RBI ha mantenuto il tasso di riferimento invariato al 6,5%, pur mantenendo la sua posizione favorevole al ritiro della liquidità in eccesso dal sistema.

I membri del comitato hanno deciso di aspettare e osservare, mentre la RBI monitora la trasmissione del ciclo di rialzi, gli sviluppi nelle catene di approvvigionamento alimentare ed energetico globali e le azioni della Federal Reserve e di altre banche centrali.

Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti pubblicherà più tardi oggi i dati sui salari non agricoli (NFP) e sui tassi di disoccupazione, che aggiungeranno chiarezza alla proiezione di inflazione a breve termine della Fed.

La decisione dell’MPC della RBI era ampiamente attesa, mentre l’attenzione rimane sulla riduzione dell’inflazione in un contesto di volatilità dei prezzi alimentari ed energetici.

In termini di crescita, il governatore Das ha sottolineato che l’India rimane un punto positivo in contrasto con il rallentamento delle economie avanzate.

