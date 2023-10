Memeinator (MMTR) vola anche se la guerra tra Israele e Hamas ha un impatto sui mercati

Il mercato più ampio delle criptovalute sta assistendo a un rallentamento dei prezzi mentre i rischi geopolitici aumentano a causa del nuovo conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Ciò avviene mentre le azioni crollano in seguito alla mossa di Israele di dichiarare guerra a Hamas, con la minaccia che le turbolenze si estendano ad altri gruppi vedendo gli esperti mettere in guardia i mercati finanziari potrebbero subire nuove pressioni al ribasso.

Ma, mentre Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) scendono rispettivamente sotto i 27.300 e i 1.580 dollari, la forza di prevendita del nuovo token cripto Memeinator (MMTR) continua.

Vediamo perché questo token cripto sarebbe da tenere d’occhio anche mentre gli investitori valutano l’evolversi della situazione in Medio Oriente.

Memeinator: un approccio unico alla moneta meme

Memeinator ritorna in un mondo distrutto da meme coin deboli, giustiziare questi token mentre ripulisce l’ecosistema per una nuova era guidata dalle ultime novità in fatto di intelligenza artificiale.

Questo è l’obiettivo di Memeinator, un nuovo progetto il cui token nativo MMTR è una meme coin progettata per seguire un meccanismo deflazionistico. Si ispira al classico film Terminator 2: Il giorno del giudizio degli anni ’90, una prospettiva che intende offrire a tutti i progetti deboli della memesfera mentre punta a una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari al suo debutto sul mercato.

Secondo il suo whitepaper, Memeinator vuole portare utilità alla community delle meme coin che è in gran parte disillusa dai progetti attuali.

A differenza dei token cripto esistenti ispirati a cani, rane o altri meme, Memeinator non farà affidamento sull’hype per aumentare la trazione. Arriva armato e pronto a combattere per raggiungere la vetta tramite un’utilità del token non offerta dai meme esistenti. Ciò includerà staking, NFT e un gioco Meme Warfare basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un pacchetto entusiasmante che fa venire l’acquolina in bocca alla comunità degli investitori per le potenziali prospettive future, compreso il prezzo MMTR.

Dopo aver superato la soglia dei 500.000 dollari subito dopo il lancio, il progetto ha attirato più di 675.000 dollari da investitori globali. La forza di questa prevendita suggerisce fiducia nel progetto, fattore su cui i rialzisti potrebbero cavalcare se ci fosse un’inversione del sentimento del mercato.

Prezzo di prevendita di Memeinator

Come notato sopra, Bitcoin è sceso sotto i 27.300$ e Ethereum sotto i 1.580$ poiché il mercato delle criptovalute rispecchia i mercati finanziari più ampi in reazione alla guerra tra Israele e Hamas. Tra le monete meme, Dogecoin ha perso quasi il 4% la scorsa settimana, attestandosi al di sotto di 0,060$.

Nel frattempo, la prevendita di Memeinator ha continuato a salire con la fase 3 quasi esaurita mercoledì 11 ottobre. Infatti, secondo un aggiornamento del progetto, rimanevano solo 20.000 MMTR – il token nativo – prima che il prezzo salisse di oltre il 5% da 0,0112$ nella fase attuale a 0,0118$ nella fase 4.

Il prezzo aumenterà per il resto della fase di prevendita fino a raggiungere 0,049$. Gli appassionati di criptovalute interessati possono sfruttare i livelli di ingresso relativamente bassi presentati dalla vendita di token per posizionarsi per un potenziale picco quando l’MMTR arriverà sulle principali piattaforme di trading DEX e CEX.

