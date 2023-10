Il prezzo delle azioni BNP Paribas scivola verso il supporto chiave con l’avvio degli utili bancari

Il prezzo delle azioni BNP Paribas (ETR: BNP) è crollato al livello più basso dall’8 agosto quando i giganti bancari americani hanno iniziato a pubblicare i risultati finanziari del terzo trimestre. Il titolo è crollato al minimo di 57,45 euro, inferiore al massimo da inizio anno di 62,76 euro. Nel complesso, quest’anno è balzato di oltre il 30% rispetto al livello più basso.

Inizia la stagione degli utili bancari negli Stati Uniti

Il principale driver per i titoli bancari statunitensi ed europei come BNP Paribas è l’inizio della stagione degli utili. Sebbene BNP sia una banca francese, gli investitori utilizzano gli utili americani come barometro della sua performance.

Citigroup ha pubblicato ottimi risultati con i suoi ricavi balzati a 20,14 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Allo stesso modo, JP Morgan, la più grande banca degli Stati Uniti, ha affermato che i suoi ricavi sono saliti a 40,6 miliardi di dollari, mentre i suoi profitti sono balzati a 13,5 miliardi di dollari. Anche Wells Fargo ha pubblicato ottimi risultati poiché le sue entrate sono balzate a oltre 20 miliardi di dollari.

https://www.youtube.com/watch?v=PkQaq97RQgI&pp=ygUPY25iYyB0ZWxldmlzaW9u

Il denominatore chiave di questi risultati sono i tassi di interesse. Entrambi hanno notato che i tassi di interesse più alti li avevano aiutati ad aumentare i loro guadagni. Negli Stati Uniti e in altri paesi sviluppati i tassi sono saliti ai livelli più alti degli ultimi due decenni.

Questi risultati significano che BNP Paribas pubblicherà probabilmente ottimi risultati il 26 ottobre. Come le sue controparti americane, BNP Paribas beneficia di tassi più elevati in Europa, dove svolge la maggior parte delle sue attività.

I risultati più recenti hanno mostrato che il suo utile netto è aumentato del 16,4% mentre i suoi ricavi sono aumentati del 3,3%. Il suo utile netto distribuibile è balzato a 0,26 miliardi di euro. Di conseguenza, la società ha lanciato il secondo programma di riacquisto di azioni proprie da 2,5 miliardi di euro.

Credo che BNP Paribas sia un buon investimento per gli investitori che investono in reddito. È una banca sicura con un rendimento da dividendi del 6,7%. Inoltre, continuerà a trarne beneficio poiché i tassi rimarranno elevati per un po’.

Previsioni sul prezzo delle azioni BNP Paribas

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni BNP Paribas ha registrato un trend rialzista negli ultimi mesi. Lungo il percorso, il titolo ha formato un canale ascendente mostrato in nero. È sceso al lato inferiore del canale quando le banche statunitensi hanno iniziato la stagione degli utili.

Il titolo si è inoltre mosso leggermente al di sotto della media mobile a 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) è sceso al di sotto del punto neutrale di 50. Pertanto, le prospettive per il titolo sono neutrali con un orientamento rialzista. Probabilmente si riprenderà e testerà nuovamente la parte superiore del canale a 62,71€. Questa visualizzazione verrà invalidata se si sposta al di sotto del lato inferiore del canale.