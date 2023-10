Un dollaro più debole in un contesto di tassi di interesse elevati

Il bello dei mercati finanziari è che sono chiusi durante il fine settimana. Gli investitori hanno tempo per riorganizzarsi, riconsiderare le proprie strategie e prepararsi per l’apertura di lunedì.

Il fine settimana è quindi un momento di riflessione.

Inoltre, è un momento in cui molti guardano al quadro più ampio, alle tendenze a lungo termine e al modo in cui i fondamentali possono influenzare i mercati.

Ieri ho sostenuto che tassi di interesse più alti per un periodo più lungo sono il mantra delle nuove banche centrali. Oggi voglio sviluppare questo argomento, introducendo un’opinione piuttosto impopolare riguardo alla valuta di riserva mondiale.

Più precisamente, un contesto di tassi di interesse elevati può portare a un dollaro più debole piuttosto che più forte? Tutti parlano della Fed e dell’alto tasso sui fondi, quindi la narrazione è che il dollaro non potrà che rafforzarsi.

Mi permetto di dissentire.

Per questo, ti mostro il quadro più ampio: il grafico mensile EUR/USD.

Il dollaro USA si è rafforzato mentre i tassi di interesse sono scesi costantemente

Per decenni, i tassi di interesse sono scesi drasticamente. Ma forse il periodo più importante è stato quello degli ultimi dieci-quindici anni, quando i tassi di interesse hanno raggiunto quasi lo zero negli Stati Uniti.

Si suppone che il calo dei tassi di interesse sia una cattiva notizia per una valuta. Ma non era per il dollaro.

Questo è il grafico mensile EUR/USD. Dimostra che il dollaro statunitense si è rafforzato notevolmente dopo la Grande Crisi Finanziaria del 2008.

Allora, la coppia EUR/USD veniva scambiata sopra 1,60. Dopo la pandemia di COVID-19, il cambio EUR/USD è stato scambiato al di sotto di 0,96.

Si tratta di un calo costante di decine di grandi cifre (vale a dire, una grande cifra equivale a cento pips) in un periodo relativamente breve.

Ma ciò che è interessante qui non è necessariamente il calo del tasso di cambio, ma il fatto che i tassi di interesse sono diminuiti negli Stati Uniti per tutto questo tempo. Pertanto, abbiamo assistito a un dollaro più forte in un contesto di bassi tassi di interesse.

Naturalmente, la domanda successiva è: dove andrebbe il dollaro americano ora che i tassi di interesse sono ben lontani dai minimi? Inoltre, dal momento che le banche centrali continuano a dirci che i tassi di interesse rimarranno più alti più a lungo poiché l’inflazione probabilmente rimarrà elevata, perché non vendere il dollaro USA quando le tendenze si invertono?

Riassumendo, l’idea alla base di questi due articoli dedicati ai tassi di interesse è che le tendenze a lungo termine si sono invertite. I tassi di interesse non stanno più scendendo ed è improbabile che scendano presto.

Ma se il dollaro statunitense si rafforza in un contesto di tassi di interesse bassi, è logico che diminuisca in un contesto di tassi di interesse elevati. Pertanto, ritengo che qualsiasi forza del dollaro USA sia solo temporanea, poiché i mercati finanziari si sforzano di far fronte all’aumento dei tassi di interesse.