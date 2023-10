Cardano DeFi TVL è rimasto a un livello record mentre la crescita rallenta

L’attività nell’ecosistema di Cardano sta rallentando mentre l’inverno delle criptovalute continua e mentre aumenta la concorrenza nel settore. I dati mostrano che il valore degli ADA bloccati nell’ecosistema DeFi è salito al livello record di 625 milioni.

L’ecosistema ha funzionato bene nel 2023 da quando ha iniziato l’anno con oltre 204 milioni di monete ADA. Recentemente, tuttavia, il volume dei token che entrano nell’ecosistema sta crescendo a un ritmo più lento.

MinSwap, un exchange decentralizzato nell’ecosistema di Cardano, è la più grande dApp con oltre 39 milioni di dollari di valore totale bloccato (TVL). Indigo, una piattaforma di posizione debitoria collateralizzata (CDP), ha oltre 8 milioni di sterline in asset. Anche altri importanti attori dell’ecosistema come Liqwid, Optim Finance e Djed Stablecoin hanno registrato una crescita robusta.

L’impegno degli sviluppatori è un altro segno che il settore sta rallentando. Questi impegni sono stati solo 22 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al picco di 50 di marzo. Inoltre, le commissioni totali raccolte da Cardano stanno diminuendo.

Cardano e altre blockchain di livello 1 e 2 si trovano ad affrontare numerose sfide mentre l’inverno crittografico continua. Ad esempio, la concorrenza nel settore è aumentata notevolmente. Alcune delle alternative che hanno guadagnato quota di recente sono Arbitrum, Optimism e Base, di proprietà di Coinbase.

Altre reti di livello 1 che sono buone alternative a Cardano sono Avalanche, Cronos e Kava,

La politica monetaria è l’altra sfida che Cardano deve affrontare poiché i tassi di interesse rimangono ai livelli più alti degli ultimi decenni. Tassi più alti hanno reso più attraenti gli asset sicuri come il contante. Le obbligazioni a breve termine rendono oltre il 5%, mentre i certificati di deposito (CD) e i fondi del mercato monetario hanno un rendimento del 6%.

L’implicazione di tutto ciò è che molti investitori stanno passando da asset rischiosi come azioni e criptovalute ad asset sicuri. Inoltre, le sfide legali in corso, come la causa della SEC su Coinbase e Binance, hanno incentivato le persone ad abbandonare le monete digitali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.