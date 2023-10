Evergrande, i corsi delle azioni Country Garden sono crollati: evitate

I prezzi delle azioni di Country Garden ed Evergrande sono crollati, cancellando miliardi di dollari di valore negli ultimi anni. Il prezzo delle azioni di Evergrande è crollato a 0,53 H$, il 97% dal suo massimo storico. Allo stesso modo, le azioni Country Garden sono scese a 0,75 H$, in calo rispetto al massimo storico di 14,95 H$.

Crollo del mercato immobiliare cinese

La Cina è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, aiutata dal suo mercato immobiliare, che rappresenta oltre un quarto del PIL totale. Il Paese costruì milioni di appartamenti e nuove città, alcune delle quali sono ancora oggi sfitte. Oltre 65 milioni di appartamenti non hanno occupanti.

I governi locali cinesi hanno generato entrate sostanziali dalla vendita di terreni a sviluppatori come Evergrande e Country Garden. Allo stesso tempo, milioni di cinesi hanno investito nel mercato immobiliare.

Recentemente, tuttavia, il settore è crollato. I prezzi delle case in Cina sono crollati al ritmo più veloce mai registrato. Di conseguenza, molte persone che hanno investito nel settore hanno visto il loro patrimonio netto crollare.

Peggio ancora, molte persone che hanno effettuato depositi presso sviluppatori cinesi hanno quasi perso i loro soldi nel tentativo di ristrutturarsi. Pertanto, l’implicazione di tutto ciò è che aziende come Evergrande e Country Garden alla fine crolleranno.

Country Garden ha recentemente mancato un pagamento di obbligazioni in dollari, aumentando la possibilità di un eventuale collasso. Ha inoltre avvertito che le sue vendite sono crollate poiché le persone rimangono preoccupate per il suo futuro.

Gli obbligazionisti di Country Garden hanno ora cercato trattative dopo che la Country Garden non ha effettuato il pagamento di 15 milioni di dollari. Il gruppo, che ha assunto PJT Partners, ha un credito di 2 miliardi di dollari nei confronti della società. In totale, la società ha oltre 200 miliardi di dollari di passività totali, che includono i pagamenti dei clienti.

Evergrande, d’altra parte, è in supporto vitale dal 2021, quando è andato in default per la prima volta. Da allora, la società ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti nel tentativo di proteggere i propri beni. Inoltre non è riuscito a pagare diverse obbligazioni.

Quale futuro per le azioni Country Garden ed Evergrande?

I prezzi delle azioni di Evergrande e Country Garden sono diminuiti negli ultimi anni. Non sono gli unici ad essere considerati l’ indice immobiliare cinese è sceso al minimo storico. Pertanto, alcuni investitori potrebbero essere tentati di acquistare durante il calo sperando che questi titoli si riprendano a lungo termine.

La triste realtà è che questi titoli si trovano ad affrontare una grande sfida a causa dell’aumento dei tassi di interesse a livello globale e del forte calo delle vendite. Hanno anche migliaia di progetti incompleti su cui devono lavorare.

L’unica speranza, in questo caso, è che Pechino usi i suoi soldi per salvare queste aziende. Ciò è altamente improbabile a causa del rallentamento dell’economia cinese e della quantità di denaro necessaria. Insieme, Country Garden ed Evergrande hanno passività per oltre 500 miliardi di dollari. Evergrande deve 340 miliardi di dollari mentre Country Garden deve 200 miliardi di dollari.

Quel che è peggio, queste aziende hanno una montagna di obbligazioni offshore denominate in dollari. La situazione è peggiorata da quando queste società operano in renminbi, che si è deprezzato rispetto al dollaro statunitense. Country Garden detiene 11 miliardi di dollari di questi debiti.

Pertanto, mentre i prezzi delle azioni Country Garden ed Evergrande sono crollati ai minimi storici, c’è spazio per una maggiore debolezza.

