Crollo del prezzo delle azioni Country Garden per guadagnare slancio

Il prezzo delle azioni Country Garden (HKX: 2007) è sceso negli ultimi giorni anche se le sfide dell’azienda continuano. Il titolo è salito al massimo di 0,96 dollari a Hong Kong, dopo essere sceso al minimo record di 0,68 dollari all’inizio di questo mese.

I guai di Country Garden continuano

Country Garden, lo sviluppatore cinese in difficoltà, mercoledì ha fornito agli investitori altre cattive notizie. In una dichiarazione, la società ha richiesto ai suoi obbligazionisti un periodo di grazia di 40 giorni per pagare le sue obbligazioni in renminbi che scadranno la prossima settimana.

La richiesta ha sollevato preoccupazioni sul fatto che la situazione finanziaria della società sia peggiore di quanto si aspettano gli analisti. Innanzitutto, l’azienda ha già mancato il pagamento di due obbligazioni in dollari per un valore di circa 525 milioni di dollari.

Le aziende non vanno in default immediatamente dopo aver mancato il pagamento del debito. Invece, viene loro concesso un periodo di grazia di 30 giorni prima di poter essere classificati come inadempienti. Pertanto, con il passare dei giorni, esiste la probabilità che Country Garden non adempia ai propri obblighi.

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Country Garden saranno gli utili della società previsti per giovedì. Si prevede che questi risultati forniranno più informazioni sulle sfide dell’azienda.

In una recente dichiarazione, la società ha avvertito che la sua perdita totale per la prima metà dell’anno sarà pari a ben 7,5 miliardi di dollari. Si prevede che anche le sue entrate diminuiranno durante il periodo.

Le sfide di Country Garden rispecchiano quelle di Evergrande, il gigantesco costruttore fallito nel 2021. Le sue azioni sono crollate di quasi il 90% quando hanno ripreso le negoziazioni questa settimana mentre gli investitori prevedevano un eventuale fallimento.

La sfida di Country Garden è come raccogliere denaro per ripagare il proprio debito e risolvere i problemi in corso. Molti clienti esistenti hanno iniziato a sospendere i pagamenti. Allo stesso tempo, l’azienda fatica ad attirare nuovi clienti.

Pertanto, credo che il prezzo delle azioni Country Garden rimarrà sotto pressione per un po’. E gli sforzi di Pechino per salvare il settore immobiliare si troveranno probabilmente ad affrontare sfide significative con l’ intensificarsi del rallentamento economico.

Previsioni sul prezzo delle azioni Country Garden

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Country Garden ha avuto una forte tendenza ribassista negli ultimi mesi. Questo calo ha visto le azioni scendere al di sotto dell’importante livello di supporto a 0,98 dollari, il livello più basso di novembre. Recentemente, il titolo ha nuovamente testato questo livello. Una pausa e un nuovo test sono un segno di una continuazione ribassista.

Il prezzo delle azioni Country Garden rimane al di sotto di tutte le medie mobili. Pertanto, esiste la probabilità che il titolo continui a scendere poiché i venditori mirano al livello di supporto chiave a 0,50 dollari.

