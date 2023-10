Non comprare il calo dello Shanghai Composite e del China A50: Morgan Stanley

Le azioni cinesi sono in gravi difficoltà a causa del protrarsi dei problemi nel settore immobiliare. Venerdì l’indice Shanghai Composite, attentamente monitorato, è crollato a 2.983, il livello più basso da novembre dello scorso anno. Questa settimana è crollato di oltre il 12% rispetto al livello più alto.

Allo stesso modo, venerdì l’indice China A50 è crollato a 11.750, il suo swing più basso da novembre. Inoltre è crollato del 18% rispetto al massimo da inizio anno. Questa azione sui prezzi segnala che gli investitori sono sempre più preoccupati per l’economia cinese.

L’indice immobiliare cinese crolla

L’economia cinese si trova ad affrontare numerosi ostacoli, che hanno spinto il suo mercato azionario nettamente al ribasso. La sfida principale è che il settore immobiliare, che ne è il motore principale, sta attraversando la fase peggiore mai registrata.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Questi problemi sono stati messi a nudo dopo il crollo di Evergrande nel 2021. La società, la cui attività americana ha dichiarato fallimento, è sull’orlo del collasso. Il suo CEO e fondatore è agli arresti domiciliari effettivi dopo che le autorità sospettavano che stesse trasferendo i suoi beni all’estero.

Country Garden, un altro costruttore in difficoltà, ha recentemente avvertito che le sue vendite sono crollate. Ora non è in grado di pagare le sue obbligazioni in dollari. Insieme, Country Garden ed Evergrande hanno quasi 500 miliardi di dollari di passività totali. Anche altre società immobiliari più piccole non se la passano bene.

La sfida per la Cina è che il settore immobiliare rappresenta la parte più importante dell’economia, rappresentando oltre un quarto della produzione. Mentre la maggior parte degli americani investe nel mercato azionario, i cinesi allocano il capitale nel settore immobiliare.

https://www.youtube.com/watch?v=6woLkxmdKHI

Anche la Cina vede diminuire gli investimenti diretti esteri mentre diminuiscono le tensioni con i paesi occidentali come gli Stati Uniti. I dati più recenti mostrano che gli investimenti diretti esteri in Cina sono crollati al livello più basso degli ultimi 25 anni. Gli IDE sono diminuiti del 5% nei primi otto mesi dell’anno.

Ancora più importante, gli investitori stranieri stanno scaricando le loro partecipazioni in azioni cinesi. In una nota, gli analisti di Morgan Stanley hanno avvertito che le uscite hanno totalizzato oltre 25 miliardi di dollari, un livello senza precedenti. Gli analisti hanno messo in guardia contro l’acquisto del calo delle azioni cinesi.

Previsioni per l’indice cinese A50

Grafico dell’indice Cina A50 di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che negli ultimi mesi l’indice China A50 è stato in caduta libera. Recentemente è sceso al di sotto del livello di supporto chiave a 12.245, lo swing più basso del 1° giugno. Questo prezzo si trovava anche sul lato inferiore del modello a triangolo discendente.

Anche l’indice cinese A50 è crollato al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Il Relative Strength Index (RSI) è precipitato al livello ipervenduto.

Pertanto, le prospettive per China A50 – e per l’indice di Shanghai – sono ribassiste poiché i rischi aumentano. Se ciò accadesse, il prossimo obiettivo chiave per l’indice A50 sarà 11.140, il livello più basso del novembre dello scorso anno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.