Il caso della SEC contro i massimi dirigenti di Ripple è stato archiviato

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ritirato le accuse nel caso contro il CEO di Ripple Brad Garlinghouse e il presidente esecutivo Chris Larsen.

Il voto della SEC per archiviare il caso contro i due dirigenti di Ripple è stato annunciato giovedì scorso, con un accordo di entrambe le parti secondo cui il processo previsto per aprile 2024 non avrà luogo. Gli esperti legali pro-criptovaluta affermano che questa è una vittoria normativa per Ripple e le criptovalute.

Garlinghouse ha detto in una dichiarazione:

“Per quasi tre anni, Chris e io siamo stati oggetto di accuse infondate da parte di un regolatore disonesti con un programma politico. Invece di cercare i criminali che rubavano i fondi dei clienti sugli scambi offshore che corteggiavano il favore politico, la SEC ha perseguito i bravi ragazzi.”

Ha aggiunto che la società ora attende con impazienza la chiusura dell’intero caso, inizialmente archiviato nel dicembre 2020.

L’ultimo sviluppo nel caso Ripple vs. SEC è la terza volta che il regolatore perde la battaglia in tribunale contro la società di criptovaluta.

Nel luglio di quest’anno, la SEC ha subito un duro colpo quando la corte ha stabilito che XRP, la criptovaluta nativa dell’ecosistema blockchain di Ripple, non è un titolo. A ciò è seguita un’altra perdita quando il tentativo della SEC di appellarsi alla sentenza di luglio è fallito. La mossa dell’autorità di regolamentazione di respingere “con pregiudizio” tutte le richieste contro Garlinghouse e Larsen si aggiunge al crescente numero di perdite massicce.

Larsen ha commentato:

“Oggi siamo legalmente rivendicati e personalmente redenti nella nostra battaglia contro un preoccupante tentativo di abusare delle regole al fine di promuovere un’agenda politica volta a soffocare le criptovalute in America. È una parodia che siamo stati costretti a difenderci da un sconsiderato attacco che era viziato dal giorno in cui è stato archiviato.

Quando sarà il prossimo caso nel caso Ripple vs. SEC?

Mentre il caso contro i massimi dirigenti di Ripple, il cui processo era previsto per aprile del prossimo anno, è ora chiuso, è probabile che ulteriori contenziosi siano ancora probabili date le accuse della SEC contro la società. In particolare, ci saranno sviluppi attorno alle rivendicazioni della SEC contro le vendite istituzionali di XRP di Ripple. Si prevede che la battaglia qui riguarderà l’entità della sanzione che la SEC chiederà.

Un altro passo potrebbe essere l’appello della SEC contro la sentenza di luglio del giudice Analisa Torres su XRP. Anche se all’inizio di questo mese il giudice ha respinto la richiesta di appello interlocutorio dell’autorità di regolamentazione, la decisione è stata che ciò avrebbe potuto essere consentito dopo il processo. Senza processo ora, resta da vedere se la SEC porterà avanti un ricorso una volta chiusa la fase sanzionatoria del caso.

L’ultima vittoria di Ripple contro la SEC ha visto un altro picco nei prezzi delle criptovalute, con XRP che è balzato di oltre l’8% superando quota 0,52 dollari. Un sentimento positivo più ampio intorno all’ETF Bitcoin ha anche aiutato BTC a salire nuovamente verso i 30.000 dollari, con anche gli altcoin che hanno registrato guadagni decenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.