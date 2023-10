Analisi del prezzo delle azioni Unicredit: dove i dati tecnici incontrano i fondamentali

Il prezzo delle azioni Unicredit (MIL: UCG) è stato quest’anno una delle società bancarie con le migliori performance al mondo. Il titolo è salito a un massimo di 24 €, il livello più alto da dicembre 2015. È balzato di oltre il 225% rispetto al livello più basso del 2022. Soprattutto, quest’anno è tornato a crescere di oltre l’80%, mentre l’ETF Invesco KBW è diminuito di quasi il 30%.

Unicredit ottimi risultati finanziari

Unicredit, la più grande banca in Italia, sta andando bene, poiché la società continua a beneficiare dell’aumento dei tassi di interesse. I risultati finanziari dell’azienda hanno mostrato che i ricavi netti nel terzo trimestre sono aumentati del 23% a 5,8 miliardi di euro. Il reddito da interessi netti è balzato di 455, aiutato da tassi più alti.

Le sue entrate derivanti dalle commissioni sono diminuite del 5% a 1,75 miliardi di euro, mentre le entrate derivanti dal trading sono aumentate del 27% a 499 milioni di euro. Di conseguenza, la società prevede di distribuire 6,5 miliardi di euro ai propri azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie. Ha inoltre deciso di accantonare 1,3 miliardi di euro di riserve per l’imposta sulle entrate straordinarie del paese.

Unicredit è anche una delle banche più sicure della regione. Ha un coefficiente CET1 del 17,19%, che è molto più alto rispetto ad altre banche. Ad esempio, JPMorgan, nota per il suo bilancio forte, ha un rapporto CET1 del 13,2%. Allo stesso modo, altre banche come Wells Fargo, State Street, Bank of America e Citigroup hanno un rapporto CET1 inferiore a 12.

Unicredit ha un forte record di dividendi anche se il governo italiano impone tasse straordinarie. Ha un rendimento da dividendi del 4,65%, che è superiore a quello di altre società. I suoi pagamenti sono relativamente più alti rispetto ai suoi concorrenti.

Unicredit è anche relativamente più economico di altre banche europee come BNP Paribas, ING, Santander e Credit Agricole. Ha un multiplo PE a termine di 5x mentre le altre banche sono salite a oltre 6.

Previsioni quotazione azioni Unicredit

Grafico Unicredit di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Unicredit ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Il 22 settembre ha toccato il massimo di 23.825€. Il titolo ha formato un forte pattern triple-top la cui scollatura è a 20,40€.

Il prezzo delle azioni Unicredit è salito al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Anche il MACD ha formato un modello di divergenza ribassista. Pertanto, anche se Unicredit è una buona azienda, l’analisi tecnica indica ulteriori ribassi nei prossimi giorni. Se ciò accadesse, probabilmente ritesterà il supporto chiave a 20,40€.

