Ecco perché il prezzo del Protocollo Mina è appena diventato parabolico

Martedì il prezzo del protocollo Mina è salito in verticale mentre le altre criptovalute sono aumentate. Il token è più che raddoppiato raggiungendo il massimo di 0,913 dollari, il livello più alto dal 24 marzo. Al suo apice, il token è aumentato di oltre il 165% rispetto al livello più basso di quest’anno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 780 milioni di dollari.

Mina è una piattaforma blockchain che mira a diventare la prossima alternativa a Polygon, Optimism e Arbitrum. È la blockchain più leggera al mondo che utilizza prove di conoscenza zero (zk) per creare dApp in tutti i settori della finanza decentralizzata (DeFi), dei token non fungibili (NFT) e dei dispositivi mobili.

Il prezzo di Mina è aumentato principalmente a causa della corsa al rialzo delle criptovalute in corso. Il Bitcoin è salito a 35.000 dollari per la prima volta da maggio 2022. Quest’anno è più che raddoppiato mentre gli investitori si preparano all’approvazione di un ETF spot sul Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission. Una tale mossa porterà a maggiori afflussi nel settore.

Di conseguenza, martedì la maggior parte delle criptovalute ha continuato a salire. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le valute digitali è salita a oltre 1,26 trilioni di dollari. Oltre a Mina, le altre principali criptovalute che hanno registrato un’impennata sono state Conflux, Pepe, Injective, Rocket Pool e Woo Network.

Anche il prezzo del protocollo Mina è aumentato vertiginosamente dopo che il token è stato quotato da UpBit, una società sudcoreana. UpBit è uno degli scambi di criptovaluta più attivi al mondo. In passato, i trader Upbit hanno spinto al rialzo alcune criptovalute.

In effetti, i dati mostrano che il volume di Mina scambiato su Upbit nelle ultime 24 ore è salito a oltre 1,1 miliardi di dollari. È stato seguito da scambi come Binance, che ha gestito oltre 225 milioni di dollari. Altri scambi Mina sono Kraken e KuCoin.

Storicamente, i token crittografici tendono a rafforzarsi dopo essere stati quotati da alcuni dei più grandi scambi come Huobi e Binance. Allo stesso tempo, questi guadagni tendono ad essere di breve durata, il che significa che il token Mina potrebbe ritirarsi nei prossimi giorni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.