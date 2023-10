La migliore criptovaluta da acquistare mentre l’indice di paura e avidità diventa verde

Le criptovalute sono entrate in un’importante corsa rialzista che potrebbe durare per un po’. Bitcoin ha già testato nuovamente la resistenza cruciale a 35.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le monete è salita a oltre 1,2 trilioni di dollari.

Come ho scritto di recente, il lato positivo dell’inverno delle criptovalute è che Bitcoin non è crollato a zero mentre combatte numerosi eventi come il crollo di FTX, i tassi di interesse elevati e la fine della Terra e del suo ecosistema.

Ci sono diversi motivi per cui questa corsa al rialzo delle criptovalute ha più spazio per correre. Aziende come Invesco e Blackrock stanno per raccogliere migliaia di Bitcoin per gli ETF.

Inoltre, la Federal Reserve probabilmente inizierà a tagliare i tassi di interesse nel 2024, mentre il dimezzamento del Bitcoin avverrà ad aprile. Oltre a Bitcoin, ecco alcune delle altre principali criptovalute da acquistare in questa corsa al rialzo.

Collegamento a catena

Credo nell’acquisto di criptovalute di comprovata utilità. E in questo caso, Chainlink (LINK) ha una delle più grandi utility del settore. La rete, di cui Eric Schmidt è membro del consiglio, è il più grande oracolo del settore.

I suoi oracoli forniscono agli sviluppatori un modo per connettere i dati off-chain a quelli on-chain. Alimenta alcuni dei più grandi attori della DeFi come Uniswap e Aave. Ancora più importante, Chainlink ha una posizione di pole nel settore della tokenizzazione, che sta registrando una crescita robusta. A questo proposito altre monete simili da acquistare sono Quant e Nexera di AllianceBlock.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Uniswap (UNI) è il più grande attore nel settore degli scambi decentralizzati (DEX). L’azienda gestisce una piattaforma in cui le persone possono acquistare e vendere criptovalute senza passare attraverso guardiani centralizzati come Binance e Coinbase.

Uniswap e altri scambi funzionano bene quando il settore delle criptovalute è in forte espansione. Questo spiega perché il prezzo delle azioni Coinbase è salito e si è ripreso quest’anno. Pertanto, è probabile che il token UNI si comporti bene in questa corsa al rialzo delle criptovalute.

Tron

Tron (TRX) di Justin Sun è stato in una grande corsa al rialzo anche quando è iniziato l’inverno delle criptovalute. Martedì è balzato al massimo di $ 0,094, il punto più alto da dicembre 2021. La moneta è stata una delle principali sopravvissute all’inverno delle criptovalute.

Uno dei motivi del rally è stato cheJustLend, una parte fondamentale del suo ecosistema, è cresciuto fino a diventare il quarto attore più grande nel settore DeFi. Ha oltre 5,34 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL). Tron ha inoltre mantenuto oltre 1 milione di utenti attivi.

Pertanto, poiché Tron si è comportato bene durante il mercato ribassista delle criptovalute, è probabile che la moneta andrà bene a lungo termine.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV e Stack

Le altre tre criptovalute da acquistare nella nuova corsa al rialzo sono Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV e Stacks (STX). Queste monete sono importanti per la loro stretta relazione con Bitcoin. BCH e BSV appartengono a BTC, il che significa che hanno una tecnologia simile a BTC.

Stacks, d’altra parte, è una piattaforma che fornisce contratti intelligenti per l’ecosistema di Bitcoin. Prospera quando Bitcoin va bene, come ho scritto di recente .

Alcune delle altre criptovalute da acquistare nella corsa al rialzo delle criptovalute in corso sono Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph e Injective.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.