Boeing Co (NYSE:BA) è in rosso questa mattina dopo aver riportato una perdita più ampia del previsto per il suo terzo trimestre finanziario.

Boeing è in difficoltà da 19 trimestri

La sua attività nel settore della difesa, in particolare, “ha fatto nuovamente schifo”, secondo Rob Stallard, un analista di Vertical Research Partners. Quel segmento ha perso 924 milioni di dollari nel trimestre recentemente concluso rispetto agli analisti con una perdita di soli 400 milioni di dollari.

Boeing ha realizzato solo 474 milioni di dollari di utile operativo dalla sua divisione difesa negli ultimi diciannove trimestri su 120 miliardi di dollari di vendite. Nel programma ” Squawk Box ” della CNBC, Dave Calhoun, amministratore delegato della Boeing, ha dichiarato oggi:

Continueremo a lavorare attraverso questi contratti a prezzo fisso. Non ci nascondiamo da loro. Li completeremo riducendo la debolezza finanziaria dell’azienda.

Ma il business aerospaziale commerciale è andato ancora peggio, con 31 miliardi di dollari di perdite e 117 miliardi di dollari di vendite dall’inizio del 2019. Le azioni Boeing hanno perso oltre il 20% in meno di tre mesi.

Non tutto era negativo nella stampa degli utili di oggi

Tra gli aspetti positivi, Boeing ha ribadito le sue linee guida per un flusso di cassa libero compreso tra 3,0 e 5,0 miliardi di dollari nel 2023. Ciò si traduce in un FCF da 1,5 a 3,5 miliardi di dollari nel trimestre in corso rispetto a circa 1,5 miliardi di dollari nei primi tre trimestri messi insieme, come da previsione. comunicato stampa.

Boeing ha consegnato settanta aerei 737 nel terzo trimestre: il numero più basso in circa due anni a causa dei continui difetti di fabbricazione di Spirit AeroSystems. Tuttavia, l’amministratore delegato ha aggiunto:

Adoro la nomina di Patrick. Hanno del lavoro da fare, lo capiamo. Ma ho molta fiducia. L’accordo dà loro un po’ di respiro per soddisfare i nostri requisiti tariffari. L’economia è stata una vittoria per tutti.

Boeing ha dichiarato che continuerà a impegnarsi ad aumentare la produzione fino a 38 aerei MAX al mese entro la fine dell’anno. Il colosso aerospaziale e della difesa ha firmato un memorandum d’accordo con Spirit AeroSystems la scorsa settimana, come riportato qui da Invezz.

Panoramica degli utili del terzo trimestre di Boeing

Ha perso 1,64 miliardi di dollari rispetto ai 3,31 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche la perdita per azione si è ridotta da $ 5,49 a $ 2,70

Perdita rettificata pari a 3,26 dollari per azione

I ricavi sono aumentati del 13,5% su base annua arrivando a 18,10 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 3,20 dollari per azione su un fatturato di 18,02 miliardi di dollari

Il FCF è stato negativo di 310 milioni di dollari rispetto ai 267 milioni di dollari negativi previsti

Cos’altro era degno di nota?

Una crescita del 25% negli aerei commerciali e un aumento dell’8,6% nei ricavi dei servizi globali sono stati migliori del previsto. Boeing Co, tuttavia, è stata inferiore alle aspettative in termini di entrate nel settore della difesa, dello spazio e della sicurezza, che sono aumentate del 3,3%.

La multinazionale ora prevede di consegnare da 375 a 400 dei suoi 737 MAX nel 2023. La sua previsione precedente era invece di 400-450. Ma il CEO Calhoun ha detto oggi alla CNBC:

La buona notizia è che lo abbracciamo. Quando arriveremo alla fine dell’anno, funzioneremo ai ritmi che le persone si aspettano da noi.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni Boeing.

