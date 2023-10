Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) è leggermente in calo negli orari prolungati, anche se ha riportato risultati migliori del previsto per il suo terzo trimestre fiscale.

AWS è stato in linea con le aspettative nel terzo trimestre

Gli azionisti sembrano incerti perché Amazon Web Services, tradizionalmente il segmento più forte del colosso tecnologico, è balzato del 12% su base annua a 23,1 miliardi di dollari, un valore quasi in linea solo con le aspettative.

AWS, tuttavia, ha generato 7,0 miliardi di dollari di utile operativo per Amazon nel trimestre appena concluso rispetto ai 5,4 miliardi di dollari di un anno fa. Nel corso del programma ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC, Paul Hickey, co-fondatore di Bespoke Investment Group, ha dichiarato:

È una parte molto importante del business di Amazon. Vuoi vedere quella forza, soprattutto da quando ne hanno discusso nella loro ultima chiamata sugli utili. Stavano parlando di vedere un miglioramento in questo.

Il mese scorso, Amazon.com Inc ha annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari in Anthropic per espandere la propria presenza nel campo dell’intelligenza artificiale, come riportato qui da Invezz.

Amazon non ha emesso una guida impressionante

Gli investitori sono un po’ preoccupati anche perché le previsioni future non erano particolarmente entusiasmanti.

Amazon prevede ora vendite da 160 a 167 miliardi di dollari nel quarto trimestre, contro i 167,2 miliardi di dollari degli analisti. Tuttavia, l’analista di JMP Securities Nick Jones ha dichiarato oggi a Yahoo Finance :

Si concentrano sul controllo dei costi e utilizzano realmente la loro infrastruttura. I margini di reddito operativo sembrano davvero buoni… l’eCommerce continua a guadagnare quote.

Tuttavia, le previsioni per un utile operativo compreso tra 7,0 e 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre hanno superato le stime di Street. Le azioni di Amazon sono attualmente in rialzo quasi del 40% da inizio anno.

Cifre degne di nota nella pubblicazione degli utili del terzo trimestre di Amazon

Guadagnato 9,9 miliardi di dollari rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dell’anno precedente

Anche gli utili per azione sono aumentati da 28 centesimi a 94 centesimi

I ricavi sono aumentati del 13% su base annua arrivando a 143,1 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 59 centesimi per azione su un fatturato di 141,5 miliardi di dollari

L’utile operativo è più che quadruplicato arrivando a 11,2 miliardi di dollari

Tieni presente che la FTC si è riunita con 17 stati a settembre per presentare un reclamo contro Amazon (leggi di più). Secondo Nick Jones, però:

I don’t think [investors should be very concerned. We don’t see any of Amazon’s practices as illegal. We think the [accusations] are overdone.

Non vede il rallentamento dei consumi nemmeno come una minaccia per Amazon.

L’attività pubblicitaria ha registrato buoni risultati nel terzo trimestre

La pubblicità ha continuato a rappresentare un business solido per Amazon nel terzo trimestre, registrando vendite per 12,1 miliardi di dollari rispetto ai 9,6 miliardi di dollari dello stesso trimestre dello scorso anno.

Gli esperti, in confronto, avevano invece richiesto 11,6 miliardi di dollari, secondo il comunicato stampa sugli utili. Jones di JMP Securities ha aggiunto:

La pubblicità continua a sovraperformare, il che offre un notevole margine di rialzo. Stanno utilizzando varie leve per offrire agli investitori ciò che cercano, ovvero un margine operativo migliore.

First look at our new Amazon Ads GenAI capability (in beta). All sellers or brands need to do is upload a product photo and description to quickly create unique lifestyle images that will help customers discover products they love. https://t.co/FPvjb72fyj pic.twitter.com/unxcrx1d8l — Andy Jassy (@ajassy) October 25, 2023

Altri dati degni di nota nella pubblicazione degli utili includono una crescita annualizzata del 7,0% nelle vendite dei negozi online a 57,3 miliardi di dollari e un aumento del 14% nei ricavi dei servizi di abbonamento a 10,2 miliardi di dollari.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.