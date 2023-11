USD/PKR: la rupia pakistana scivola in vista di una riunione cruciale del FMI

La recente impennata della rupia pakistana ha recentemente colpito un ostacolo importante. Il tasso di cambio USD/PKR è rimbalzato dal minimo del mese scorso di 275,80 a un massimo di 282. 11. Rimane dell’8,25% al di sotto del punto più alto di quest’anno.

L’inflazione pakistana si allenta

La rupia pakistana è stata una delle valute con le migliori performance nelle ultime settimane, nonostante l’impennata dell’indice del dollaro statunitense (DXY). La valuta si è ripresa dopo che il governo pakistano ha lanciato una massiccia battaglia per salvarla.

Lo ha fatto reprimendo il commercio illegale di dollari e imponendo restrizioni alle aziende nel settore del trading forex. Ha inoltre combattuto una battaglia per porre fine al mercato parallelo che prospera da anni.

Recentemente, tuttavia, la rupia pakistana ha perso lo slancio, come avevo previsto nel mio ultimo rapporto . Sebbene la repressione fosse attesa da tempo, la realtà è che il Pakistan deve affrontare numerose sfide future.

Ci sono elezioni imminenti che potrebbero essere molto divisive. Nella maggior parte dei periodi, le valute dei mercati emergenti tendono a sottoperformare in vista di elezioni importanti. Lo abbiamo visto di recente con la naira nigeriana, il dollaro dello Zimbabwe e il peso argentino.

L’altro grande rischio che la valuta PKR deve affrontare è una grande scadenza del debito che arriverà nel 2024. Quell’obbligazione, che è in dollari, porterà a una maggiore pressione valutaria poiché l’economia non sta andando bene. Il Pakistan è ora in trattative con il FMI e altri finanziatori. Il team dell’agenzia visiterà il Pakistan giovedì per deliberare sul prossimo stanziamento di 700 milioni di dollari nell’ambito del programma da 3 miliardi di dollari.

Le notizie più recenti sulla rupia pakistana provengono dall’agenzia statistica del paese. In un rapporto, l’agenzia ha affermato che l’inflazione del Pakistan è scesa in ottobre dopo che il governo ha tagliato i prezzi del carburante.

L’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è sceso del 26,89% in ottobre rispetto al 31,4% del mese precedente. La ritirata è stata in linea con quanto previsto dalla banca centrale pakistana nel suo recente incontro. Nella sua ultima riunione, la banca ha lasciato invariati i tassi di interesse per la terza riunione consecutiva.

Analisi tecnica USD/PKR

Grafico USD/PKR di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a PKR ha fatto un ritorno rialzista negli ultimi giorni. È rimbalzato fino a un massimo di 282,10, superiore al minimo da inizio anno di 275,80. Rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni.

Le prospettive per la coppia USD/PKR sono ora ribassiste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 275,80, il punto più basso di ottobre. Nel lungo termine, tuttavia, credo che la coppia si riprenderà man mano che gli acquirenti testeranno nuovamente l’importante livello psicologico di 300.

