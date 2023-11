La Banca d’Inghilterra lancia piani di regolamentazione delle stablecoin come parte della trasformazione della Gran Bretagna in un hub crittografico

La Banca d’Inghilterra (BOE), la banca centrale del Regno Unito, ha recentemente pubblicato un piano per regolamentare le stablecoin e fare un passo avanti verso la fornitura di regole adeguate per il settore delle criptovalute in generale.

Sia la BOE che la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorità di vigilanza finanziaria del paese, intendono seguire le regole emanate dal governo britannico la scorsa settimana per garantire un adeguato monitoraggio del settore degli asset digitali.

Il Regno Unito vuole essere il prossimo grande hub crittografico

La proposta in questione affermava che il paese avrebbe presto visto l’arrivo di regolamenti per le stablecoin sostenute da valute fiat. Si prevede che le norme entreranno in vigore all’inizio del 2024.

Secondo il documento del governo britannico, la Banca d’Inghilterra dovrà regolamentare le stablecoin sistemiche mentre la FCA rimarrà responsabile della governance del mercato delle criptovalute più ampio.

Anche Rishi Sunak, il primo ministro britannico, ha annunciato che vuole che il paese diventi un hub crittografico. Se così fosse, il paese potrebbe unirsi a Singapore, Hong Kong e Dubai come uno dei luoghi crittografici più desiderabili al mondo.

Tuttavia, per raggiungere quel livello, il Regno Unito richiede prima l’introduzione di regole chiare per le società crittografiche e per gli stessi asset digitali.

Questi sono gli obiettivi su cui le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione del Paese devono concentrarsi innanzitutto. Inoltre, da quando l’UE e il Giappone hanno tentato di introdurre normative simili, il Regno Unito ha alcuni concorrenti.

Dettagli riguardanti la regolamentazione delle stablecoin

Secondo il nuovo documento, la Banca d’Inghilterra intende concentrarsi solo sulle stablecoin sostenute dalla sterlina britannica.

Lo spiega in una lettera la Prudential Regulatory Authority (PRA), secondo la quale i rischi di contagio sarebbero inferiori per le stablecoin utilizzate nei sistemi di pagamento sistemici regolamentati dalla banca rispetto a alternative come la moneta elettronica o altre stablecoin regolamentate catturate dalla FCA. regime.

La FCA ha inoltre confermato che chiunque cerchi di emettere una nuova stablecoin dovrà prima richiedere l’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione prima che le proprie stablecoin inizino a circolare nel o dal Regno Unito. Il documento aggiunge che gli emittenti possono trattenere le entrate derivanti dagli interessi e dal rendimento delle attività di garanzia.

Tuttavia, la FCA ha osservato:

Siamo consapevoli che ciò potrebbe essere percepito come ingiusto nei confronti dei consumatori, se i tassi di interesse continuano a rimanere elevati e a salire in modo significativo (dato che si prevede che gli asset regolamentati di supporto delle stablecoin siano protetti come asset dei clienti).

Mentre il Regno Unito e le altre nazioni citate continuano a tentare di fornire un quadro normativo funzionale e finalmente legalizzare l’industria delle criptovalute, negli Stati Uniti finora non è stato fatto alcuno sforzo del genere, facendo sì che il paese rimanga indietro rispetto a molte nazioni su scala globale..

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.