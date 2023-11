Previsioni sul prezzo delle azioni PayPal: prospettive mentre si passa dalla crescita al valore

Il prezzo delle azioni PayPal (NASDAQ: PYPL) ha registrato una forte ripresa dopo la pubblicazione di un ottimo rapporto sugli utili la scorsa settimana. Lunedì le azioni sono salite al massimo di 56,25 dollari, circa il 12,12% dal punto più basso di quest’anno. Nonostante il recente balzo, le azioni sono scese di oltre l’80% rispetto al massimo storico.

Non amato e sottovalutato

PayPal e altri popolari titoli fintech come Affirm e Block non sono stati amati dagli investitori di Wall Street. Le aziende sono state sottoposte a forti pressioni nel passaggio dalla crescita al valore. Hanno registrato una crescita robusta durante la pandemia poiché sempre più persone hanno abbracciato lo shopping online.

Anche PayPal si trova ad affrontare una forte concorrenza, soprattutto da parte di Apple Pay, un prodotto utilizzato da oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo. Inoltre, le sue attività relativamente più recenti come le criptovalute e Acquista ora paga dopo (BNPL) stanno attraversando difficoltà.

Tuttavia, PayPal è ancora una buona azienda con un forte vantaggio competitivo. I risultati più recenti hanno mostrato che l’azienda ha oltre 428 milioni di utenti da tutto il mondo. Ha perso circa 3 milioni di utenti durante il trimestre mentre i costi di transazione per cliente sono aumentati.

Il volume totale dei pagamenti di PayPal è aumentato del 15% a 387,7 miliardi di dollari, mentre il volume dei pagamenti con marchio è aumentato del 6%. I ricavi delle transazioni sono aumentati del 7% a 6,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi a valore aggiunto sono aumentati del 25% a 764 milioni di dollari.

Questi risultati, uniti alla riduzione dei margini, significano che l’azienda non sta crescendo così velocemente come prima. Tuttavia, è possibile sostenere un investimento nell’azienda. Ha un bilancio solido e sta attivamente restituendo denaro agli azionisti attraverso riacquisti.

La società ha approfittato del basso prezzo delle azioni per acquisire azioni per un valore di oltre 4,4 miliardi di dollari. Di conseguenza, il numero totale di azioni in circolazione è sceso a 1,08 miliardi, rispetto a 1,18 miliardi nel 2021.

PayPal è diventato piuttosto sottovalutato. Ha un multiplo PE forward di 9,66, che è inferiore a 18,62 dell’S&P 500. PayPal ha anche un EV/EBITDA forward e un P/S forward rispettivamente di 8,18 e 2,04. Tutti questi parametri sono molto inferiori ai suoi numeri storici.

Previsioni del prezzo delle azioni PayPal

Grafico PYPL di TradingView

Sul grafico 1D, vediamo che il prezzo delle azioni PYPL ha formato una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Le azioni hanno formato un canale discendente, mostrato in blu. Il recente rimbalzo è avvenuto dopo che il titolo ha nuovamente testato il lato inferiore del canale.

Ora si è spostato leggermente al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni, mentre il volume si è spostato lateralmente. È tornato alla linea centrale del canale di regressione.

Pertanto, credo che ci sia un valore a lungo termine nelle azioni PayPal. Tuttavia, nonostante il recente rimbalzo, i dati tecnici suggeriscono che la situazione non è ancora finita.

Consiglio invece di acquistare se supera la resistenza a 57,35$, con un profitto iniziale che si trova sul lato superiore del canale a 70$. Un superamento di tale livello confermerebbe il trend rialzista e riproverebbe il punto chiave a 76,53$.

