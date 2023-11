Le azioni di Digital World (DWAC) sono crollate: evita Trump SPAC a tutti i costi

Il prezzo delle azioni Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) si è mosso lateralmente nelle ultime settimane mentre gli investitori attendono l’eventuale fusione. Martedì le azioni venivano scambiate a 15,45 dollari, qualche punto in più rispetto al minimo del mese scorso di 14,25 dollari. Nel complesso, sono aumentati del 25% rispetto al punto più basso mai registrato e rimangono del 91% al di sotto del massimo storico.

Opportunità e rischi futuri

Copy link to section

La notizia più importante dell’anno per la DWAC è stata l’accordo da 18 milioni di dollari con la Securities and Exchange Commission (SEC). L’accordo, sebbene costoso, ha posto fine a una lunga controversia che ha impedito l’eventuale fusione della SPAC con Truth Social di Trump.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’altra grande novità è stata la decisione della SPAC di estendere il periodo di due diligence fino a settembre 2024. Nella maggior parte dei periodi, il completamento delle fusioni SPAC richiede meno di 7 mesi. Ciò solleva alcune serie domande sulla concretizzazione dell’accordo.

Ci sono alcune opportunità per le azioni DWAC in futuro. In primo luogo, gli analisti ritengono che Truth Social vedrà più attività in vista delle prossime elezioni generali del 2024. Nella maggior parte dei periodi, le società di social media come Twitter, Reddit e Facebook vedono più attività in un periodo elettorale.

L’altra probabile opportunità è che l’attività della rete vedrà una maggiore domanda poiché i processi penali di Trump porteranno probabilmente a una maggiore attività. Tutto ciò potrebbe portare a maggiori entrate per l’azienda.

Grafico DWAC di TradingView

I rischi superano le opportunità

Copy link to section

Credo che DWAC e Truth Social di Trump si trovino ad affrontare più sfide che opportunità. Innanzitutto c’è il fatto che Truth Social non sta andando bene in termini di utilizzo. Uno sguardo alle metriche degli utenti mostra che Trump ha meno di 6 milioni di follower di Truth Social.

Al contrario, aveva oltre 80 milioni di follower su Twitter. Pertanto, la realtà è che non ha le dimensioni necessarie per competere con aziende del calibro di Twitter, Facebook e Snap.

In secondo luogo, Truth Social affronta rischi di monetizzazione poiché molte grandi aziende non vorranno essere associate al lato di destra. Lo abbiamo visto nei media mainstream, dove molte grandi aziende si sono tenute lontane da Fox News e persino da Rumble.

In terzo luogo, storicamente, le SPAC non hanno avuto buoni risultati. SPAC popolari come Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast e Canoo hanno registrato un forte calo negli ultimi mesi. Pertanto, esiste la probabilità che le azioni DWAC continuino a scendere dopo la fusione SPAC.

Inoltre, Truth Social deve affrontare una forte concorrenza nello spazio di destra. Il più grande concorrente è X, precedentemente noto come Twitter, che ha in gran parte risolto la sfida che Truth Social voleva risolvere. Sotto Elon Musk, Twitter è ormai diventato una grande tenda per persone di tutte le ideologie. Uno sguardo più attento ad altri social network conservatori come Gab e Parler mostra che hanno faticato a guadagnare terreno. Parler ha chiuso ad agosto.

Ancora più importante, Truth Social non detiene ancora una quota di mercato importante nel mercato internazionale, il che è importante per tutte le società di social media. Inoltre, la società dipende completamente da Trump, il che rappresenta una situazione ad alto rischio.

Pertanto, tutti questi fattori spiegano perché è piuttosto rischioso investire in azioni DWAC. Per essere chiari, le azioni avranno spesso short squeeze, il che ne rende piuttosto rischioso il possesso.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.