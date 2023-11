Il PIL del Regno Unito, debole ma superiore alle aspettative, non riesce a scuotere la coppia GBP/USD

Nel comunicato odierno, l’Ufficio di statistica nazionale (ONS) ha riferito che il tanto atteso PIL del terzo trimestre è migliorato dello 0,6% su base annua, in linea con le stime di mercato e invariato rispetto ai risultati del secondo trimestre.

Questo valore è stato anche superiore alle stime di consenso dello 0,5% riportate da TradingEconomics.com.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Source: TradingEconomics.com

Detto questo, si tratta della crescita più bassa registrata da aprile 2021, che aveva visto una contrazione del 6,7% su base annua nel contesto della crisi sanitaria globale.

Su base trimestrale, i dati non hanno mostrato una crescita dello 0,0% su base trimestrale per il PIL del terzo trimestre, anche se questo ha sovraperformato le stime di consenso di (-)0,1% su base trimestrale.

Ciò ha segnato anche la crescita più debole in quattro trimestri.

Source: TradingEconomics.com

Per il mese di settembre 2023, il PIL del Regno Unito è aumentato dell’1,3% su base annua rispetto allo 0,5% su base annua di agosto 2023.

La media trimestrale del PIL è rimasta invariata allo 0,0%, ma ha sovraperformato le stime di consenso pari a (-)0,1%, rimanendo al di sotto della lettura precedente dello 0,3%.

Nel complesso, il rialzo annualizzato è stato probabilmente un sollievo per i mercati, ma quest’anno l’economia continua a mantenere una traiettoria di crescita tiepida, afflitta dall’inflazione più alta tra le economie avanzate, costi energetici insostenibili, politica monetaria restrittiva e timori di una recessione imminente.

Altri rilasci di dati economici

Copy link to section

Su base annua, la produzione industriale e la produzione manifatturiera sono aumentate rispettivamente dell’1,5% su base annua e del 3,0% su base annua per il mese di settembre 2023.

Tuttavia, su base mensile, la produzione industriale non ha registrato alcuna crescita pari allo 0,0% su base mensile, anche se era superiore alla contrazione del mese precedente pari a (-)0,5% su base mensile.

La produzione manifatturiera è migliorata notevolmente passando da (-)0,7% su base mensile nell’agosto 2023 allo 0,1% su base mensile nell’ultimo rapporto.

I dati preliminari per gli investimenti aziendali hanno registrato un aumento del 2,8% su base annua, ma hanno registrato una brusca moderazione rispetto al 9,2% su base annua del trimestre precedente.

Inoltre, questo era ben al di sotto delle previsioni di mercato di oltre il 6% su base annua.

Gli ordini di costruzione hanno continuato il loro forte calo, scendendo (-)20,0% su base annua rispetto al (-)17,6% su base annua del rapporto precedente.

Si è trattato di un duro colpo date le stime di crescita positiva tra gli analisti del settore di TradingEconomics.com.

L’aspetto positivo è arrivato sotto forma di produzione edilizia che è aumentata del 2,8% su base annua nel settembre 2023, superiore al rapporto precedente che mostrava una crescita dell’1,8% su base annua.

Source: TradingEconomics.com

La sterlina britannica

Copy link to section

Dato l’aumento dei timori globali di una forte recessione, diverse banche centrali hanno sospeso per il momento i rialzi dei tassi.

Ciò include la Banca d’Inghilterra, dove i politici hanno mantenuto il tasso bancario al 5,25% nella riunione di novembre.

Sebbene i dati sul PIL siano stati ampiamente superiori alle aspettative del mercato, la coppia GBPUSD non ha mostrato molto slancio.

La coppia di valute viene scambiata a 1.2221 al momento della stesura di questo articolo, leggermente al di sopra del minimo della sessione di 1.2211.

Scivolando costantemente da quando ha raggiunto il massimo di 52 settimane di 1,3142 a metà luglio 2023, la sterlina avrà difficoltà a guadagnare slancio significativo senza almeno superare i livelli di 1,240.

Tuttavia, date le prospettive relativamente deboli per il futuro dell’economia del Regno Unito, il raggiungimento di questo obiettivo sembra improbabile su una base duratura.

Un freno cruciale è l’inflazione, con l’indice dei prezzi al consumo di settembre che si attesta al 6,7% su base annua e l’inflazione core che rimane elevata al 6,1% su base annua.

Nonostante l’accelerazione del livello dei prezzi, si prevede che i tagli dei tassi entreranno in vigore nel 2024, mentre l’ Istituto nazionale di ricerca economica e sociale (NIESR) ha stimato una probabilità di tre su cinque che l’economia entri in recessione entro il 2024.

Il rapporto suggerisce che per difendersi dalla crisi del costo della vita nelle fasce demografiche economicamente più deboli del Regno Unito, ciò richiederebbe:

…un aumento di reddito di 4.000 sterline all’anno (per il 10% più povero della popolazione) per avere gli stessi standard di vita di cui godevano l’anno prima dell’arrivo del Covid-19.

Ciò segnala che probabilmente il governo dovrà effettuare pagamenti di sostegno e investire in ulteriori politiche di welfare, magari rinunciando ad almeno una parte del potenziale di crescita in futuro.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.