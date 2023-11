Previsioni sui prezzi delle criptovalute: Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

Questa settimana le criptovalute sono state gli asset più performanti sul mercato finanziario. Ethereum è salito sopra i 2.000 dollari per la prima volta dall’aprile dello scorso anno. Allo stesso modo, il prezzo del Bitcoin è salito a 37.000 dollari, mentre la capitalizzazione di mercato combinata di tutte le criptovalute è salita a oltre 1,4 trilioni di dollari.

Ci sono state diverse star emergenti durante la settimana. Bonk, la moneta meme di Solana che ha avuto un boom a gennaio, è cresciuta di oltre il 200%. Altri top performer sono stati Ethereum Classic, DeXe e ORDI. Questo articolo esaminerà altre criptovalute che sono aumentate come Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance ed EOS.

Prospettive dei prezzi di stoccaggio

Storj è una grande piattaforma blockchain che mira a risolvere le più grandi sfide incontrate sia dalle aziende che dai privati. La sua nicchia è nelle soluzioni di archiviazione decentralizzata, dove consente alle entità di archiviare documenti, file e altri dati nella piattaforma.

Storj differisce dalle piattaforme popolari come DropBox e Box in quanto utilizza un’infrastruttura di archiviazione decentralizzata. Il token Storj è diventato parabolico, aiutato dal forte rally delle criptovalute. Sul grafico giornaliero, vediamo che è salito al massimo di $ 0,950, il livello più alto da giugno 2022.

La moneta ha attraversato diversi importanti punti di resistenza durante questa impennata. È balzato sopra il punto di resistenza chiave a 0,5430 dollari, il punto più alto di ottobre e 0,5821 dollari (massimo 5 luglio).

Il prezzo di Storj è balzato al di sopra di tutte le medie mobili e si sta avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Pertanto, le prospettive per STORJ sono ancora rialziste, con il prossimo obiettivo da tenere d’occhio a 1,0 dollari. Lo stop loss di questo trade sarà a 0,70$.

Previsione dei prezzi di Hifi Finance

Hifi Finance è un attore piccolo ma in rapida crescita nel settore blockchain. Fornisce prestiti a tasso fisso contro risorse digitali sulla rete Ethereum. Come altre criptovalute, l’Hifi si è trovata in un range ristretto durante il recente inverno crittografico.

Questo consolidamento si è concluso questa settimana quando il token è salito al massimo di $ 1,20, il punto più alto dal 17 settembre. Al suo apice, è aumentato di oltre il 154% rispetto al livello più basso di ottobre. Questo lo rende uno dei token con le peggiori prestazioni al mondo.

L’Hifi è balzato sopra l’importante punto di resistenza a $ 0,9336 e la media mobile a 50 giorni. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) è balzato al livello di ipercomprato mentre l’Average Directional Index (ADX) punta verso l’alto.

Pertanto, sospetto che il token riprenderà il trend al ribasso non appena i venditori prenderanno di mira il supporto chiave a 0,9336$.

Previsioni prezzo EOS

Grafico EOS di TradingView

Il prezzo della criptovaluta EOS ha avuto una forte performance questa settimana. È aumentato dopo che è emerso che un ex capo della Borsa di New York (NYSE), che ora guida il Bullish Exchange, stava valutando la possibilità di fare un’offerta per FTX. Bullish è uno scambio di criptovalute poco conosciuto formato da Block.one, il creatore di EOS.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token EOS ha toccato il fondo a $ 0,518, dove ha formato un pattern a doppio fondo. Nella maggior parte dei casi, questo modello è uno dei più rialzisti del mercato. Ora, la moneta si è spostata al di sopra del punto di resistenza chiave a 0,6462$, la scollatura del doppio fondo.

Il token EOS si è ora spostato al di sopra della media mobile a 50 giorni, mentre il Relative Strength Index (RSI) ha formato un modello di divergenza rialzista. Pertanto, le prospettive per la moneta sono ancora rialziste, con il prossimo punto importante da tenere d’occhio a 0,8341 dollari, il punto più alto del 14 luglio. Questo prezzo è circa il 21% superiore al prezzo attuale.

Previsione dei prezzi di Alchemy Pay

Grafico ACH di TradingView

Anche il prezzo di Alchemy Pay (ACH) è entrato in un mercato rialzista questa settimana. Questa performance è avvenuta dopo che Binance ha abbracciato la sua tecnologia lanciando Cardrypto, una piattaforma di pagamento.

Go grab your first crypto card powered by #AlchemyPay at just $0.01 and start spending your crypto like cash!

👇See the instructions below$ACH https://t.co/GG4y9zjb4f — Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) November 10, 2023

Recentemente il token ACH ha registrato un forte trend rialzista. È passato da un minimo di 0,0127 dollari in ottobre a un massimo di 0,025 dollari. Ora si trova al punto più alto dal 9 giugno di quest’anno. È salito al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) è balzato sopra il livello di ipercomprato. Pertanto, le prospettive per il token sono rialziste, con il prossimo livello da tenere d’occhio a 0,03 dollari, ovvero circa il 30% rispetto al livello attuale.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.