Il recente aumento dei prezzi di Solana potrebbe vedere alcuni investitori realizzare profitti o spostare i guadagni su altri investimenti. Il fondatore di BitMEX Arthur Hayes afferma di aver fatto proprio questo, vendendo il suo SOL per comprare più Ethereum (ETH).

In questa prospettiva, parte dei profitti sul mercato potrebbero essere utilizzati per comprare un nuovo token come Memeinator (MMTR)?

Il fondatore di BitMEX prevede che Ethereum raggiungerà i 5.000 dollari

Il fondatore di BitMEX Arthur Hayes ha pubblicato sul suo account di social media X di aver venduto le sue partecipazioni in Solana (SOL) e di aver utilizzato i proventi per comprare più Ethereum (ETH).

La mossa di Hayes arriva quando Solana è salita ai massimi di 99$ il 22 dicembre, superando sia XRP che BNB in termini di capitalizzazione di mercato, classificandosi al quarto posto. L’open interest nella criptovaluta ha raggiunto 1,25 miliardi. Nelle ultime settimane, Hayes ha pubblicato un post su SOL che arrivava a 100$. Il prezzo del token è aumentato di oltre il 70% nell’ultimo mese.

Ma mentre SOL ha sovraperformato di gran lunga ETH nel 2023, la prospettiva dell’imprenditore cripto e personalità del settore è ottimista su Ethereum.

Secondo l’ex CEO di BitMEX, il secondo asset di criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato potrebbe raggiungere i 5.000$. In particolare, durante l’ultimo mercato rialzista, ETH ha raggiunto il massimo storico sopra i 4.800$.

Arthur Hayes è una lunga criptovaluta

A parte la sua visione rialzista su ETH, Hayes ha sostenuto che le criptovalute sono qui per restare e che potrebbe non esserci momento migliore per essere “long crypto”. Ha anche pesato sull’ultimo dibattito sugli ETF su Bitcoin: la questione della creazione di contanti o di beni in natura.

Secondo lui, mentre le creazioni e i rimborsi “in natura” sono “più semplici e puliti per il fondo”, i contanti offrono più potere. Ma questo potrebbe vedere “solo broker ed exchange politicamente connessi” negli Stati Uniti utilizzati come controparti, osserva.

“Sarà interessante osservare come cambierà la microstruttura del mercato, se non del tutto. La scoperta dei prezzi si sposterà da est a ovest? Il momento più importante per fare trading sarà dal lunedì al venerdì alle 16:00 EDT, quando si chiude la finestra di creazione/riscatto?” ha postulato.

Hayes, tuttavia, ritiene che questo scenario potrebbe presentare una serie di opportunità di arbitraggio per gli investitori che possono trarre vantaggio dagli exchange di criptovalute sia statunitensi che non statunitensi.

