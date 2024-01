Le restrizioni agricole indiane e i freni alle esportazioni sono “una necessità del momento”, afferma Vishandass dell’IIPA

L’inflazione al dettaglio indiana di novembre è aumentata ai massimi di tre mesi e, attestandosi al 5,6% su base annua, si sta avvicinando al limite massimo di inflazione fissato dalla Reserve Bank of India, pari al 4% (+/-)2%.

Alimentato dall’aumento dei costi alimentari, questo è stato il cinquantesimo mese consecutivo in cui l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è stato superiore al 4% su base annua, segnando anche il primo aumento da luglio 2023.

L’indice dei prezzi alimentari al consumo (CFPI) è balzato all’8,7% su base annua sulla scia di condizioni meteorologiche difficili, precipitazioni irregolari e maggiore domanda festiva.

Spezie, legumi e verdure sono in testa, con un aumento del 21,6%, 20,2% e 17,7% su base annua.

Anche gli articoli di zucchero e dolciumi sono aumentati del 6,5% su base annua, mentre le scorte tampone di zucchero sono diminuite e si stima che la produzione diminuirà durante la stagione 2023-24.

Di conseguenza, i politici hanno stabilito che erano necessarie misure dal lato dell’offerta.

Queste includevano restrizioni all’esportazione di prodotti essenziali come cipolle, riso e grano e la decisione di ridurre la quantità di zucchero consegnata alle distillerie di etanolo.

Per avere un’idea migliore della politica agricola in India e delle implicazioni di questi passaggi, abbiamo parlato con il famoso esperto di agricoltura, il professor Ashok Vishandass.

Il dottor Ashok Vishandass, professore (Economia applicata) presso l’Istituto indiano di pubblica amministrazione (IIPA) ha interessi in agricoltura sostenibile, gestione del rischio e commercio internazionale.

In qualità di ex presidente della Commissione per i costi e i prezzi agricoli (CACP) presso il Ministero dell’Agricoltura e del benessere degli agricoltori a livello di Segretario del Governo. dell’India, possiede un’esperienza ricca e diversificata nella formulazione di politiche agricole e non di prezzo, compresa la fissazione del prezzo minimo di sostegno di vari prodotti agricoli.

Quelli che seguono sono estratti modificati dalla nostra discussione.

D) Alla luce delle nuove restrizioni agricole e dei limiti alle esportazioni, crede che il governo indiano (GoI) abbia adottato le misure appropriate per gestire la crescente inflazione alimentare?

R) Le restrizioni nella situazione attuale sono necessarie perché dobbiamo dare priorità al soddisfacimento della domanda interna. Questo era imperativo.

In secondo luogo, l’inflazione deve essere mantenuta entro la fascia della RBI del 4% +/-2%. Queste sono le costrizioni che il governo deve affrontare e quindi queste restrizioni erano la necessità del momento.

D) Secondo lei sono necessarie altre misure?

R) Le restrizioni sono opportune ma sarebbe stato meglio mettere in atto alcune previsioni della domanda.

Abbiamo bisogno di un solido database su domanda, produzione e consumo. È necessario che sia in atto un sistema statistico adeguato.

Ciò avrebbe potuto contribuire a evitare improvvise restrizioni alle esportazioni e a calibrare meglio le decisioni politiche. Ma questo è un processo a lungo termine.

In secondo luogo, le misure hanno alcune ripercussioni sui produttori e sulle aziende agricole.

Ad esempio, gli agricoltori potrebbero aver impegnato determinate consegne ai propri clienti che potrebbero avere sede all’estero.

Detto questo, questi passaggi erano necessari perché c’era un’emergenza, ma a lungo termine bisogna agire in modo preventivo piuttosto che curativo.

D) Dato che alcuni contratti esteri potrebbero essere influenzati, queste restrizioni potrebbero danneggiare gli sforzi globali di costruzione del marchio indiano?

R) È preoccupante ma ovviamente il governo sceglierà il male minore e ha fatto la cosa giusta.

Detto questo, il governo deve nutrire i consumatori domestici, cosa che ha fatto nella situazione che stiamo attraversando attualmente.

D) Dove vede l’inflazione alimentare e la sicurezza alimentare nei prossimi sei-dodici mesi?

R) La mia opinione è che il governo stia adottando misure adeguate per mantenere contenuta l’inflazione alimentare.

In secondo luogo, la dimensione del raccolto è buona e non credo che la disponibilità sarà un problema. L’unico problema in questo momento è l’accessibilità economica poiché il costo di produzione è in aumento.

Ci sono tre elementi da considerare per la sicurezza alimentare: convenienza, disponibilità e accessibilità.

Di queste tre A, disponibilità e accessibilità non rappresentano un problema per il nostro Paese.

Ma, naturalmente, l’accessibilità economica è una questione che può essere risolta attraverso misure governative o tramite determinati sussidi per aiutare quelle fasce della popolazione che si trovano ad affrontare questo problema.

Ma per gestire eventuali carenze future, è meglio avere una previsione della produzione a lungo termine e quindi calibrare la produzione in base alla domanda.

D) Dato che l’India è uno dei maggiori produttori di etanolo al mondo, cosa potrebbero significare le restrizioni sullo zucchero per le nostre esportazioni?

R) Sì, le esportazioni di etanolo sono importanti, ma il nostro obiettivo a lungo termine (con l’etanolo) è ridurre la dipendenza dall’importazione di combustibili fossili.*

La sfida con l’etanolo in India è che incide sulla nostra produzione alimentare.

Un problema con la canna da zucchero, in particolare, è che si tratta di una coltura che consuma molta acqua.**

Siamo un Paese con problemi idrici e questo è un problema che non possiamo ignorare. Questo è uno svantaggio dell’utilizzo della canna da zucchero per l’etanolo.

Bisogna adottare una visione equilibrata sulla conversione di queste colture in etanolo poiché dobbiamo tenere conto dell’utilizzo dell’acqua e della sicurezza alimentare.

La canna da zucchero forse non è la strada migliore per ridurre la dipendenza dalle importazioni di carburante.

Il mais e il mais sono altre possibili fonti, ma anche in questo caso si tratta di colture alimentari.

Nel caso del mais, la qualità del terreno e le condizioni meteorologiche sono fattori importanti da considerare.

Il Punjab, ad esempio, offre condizioni molto favorevoli e tradizionalmente vi si coltivava il mais. Tuttavia, gran parte di questo è stato ora sostituito dalla coltivazione della risaia.

Un altro vantaggio del mais è che non è una coltura che consuma molta acqua, quindi potrebbe essere un’opzione per l’utilizzo nell’etanolo.

La cosa più importante è riformulare quale sia la nostra richiesta e quale sarà probabilmente.

Dobbiamo quindi concentrarci sulla produzione in base alla domanda, invece di produrre più di quanto richiesto, e poi continuare a cercare di immagazzinarlo ed esportarlo.

Ad esempio, il risone è un esempio calzante. Non abbiamo bisogno di così tanto riso, ma ne esportiamo circa 10 milioni di tonnellate. È una coltura che consuma acqua, il che significa che stiamo esportando acqua virtuale.

Quindi, anche la diversificazione verso il mais è raccomandata poiché consuma meno acqua, ma poiché ci sarà un compromesso tra colture alimentari e prodotti non alimentari, la questione è molto complicata.

Come ho detto prima, non sarei favorevole alla conversione del succo di canna in etanolo. Non è sostenibile e consuma molta acqua.

D) È possibile utilizzare il riso come alimento per la conversione dell’etanolo?

R) Beh, forse potrebbe accadere a breve termine con scorte in eccesso, ma non condivido l’idea di una conversione di questo tipo. È importante considerare gli input del riso.

Ci sono due aspetti principali da considerare. Uno è il costo finanziario privato che gli agricoltori devono sostenere per impegnarsi in queste operazioni, il che offre un quadro relativamente ristretto della situazione.

L’altro è il costo più tecnico delle risorse domestiche (DRC). La RDC è un concetto molto più ampio e comprende il costo per la nazione in termini di risorse.

Nel caso della produzione di riso, la RDC è troppo pesante. Non è possibile produrre riso allo scopo di convertirlo in carburante. Ciò non è sostenibile poiché le nostre falde acquifere si stanno abbassando.

A causa dei sussidi eccessivi, molti agricoltori ricevono già energia elettrica e acqua gratuitamente. I costi potrebbero non essere visibili, ma per me questa è una RDC molto costosa e dobbiamo tenere presente il quadro più ampio quando si modificano le politiche.

D) C’è qualche altra misura politica che vorresti vedere dal governo per sostenere l’agricoltura nel paese?

R) Occorre prestare maggiore attenzione agli agricoltori. Passi importanti includerebbero la razionalizzazione della politica sui fertilizzanti e l’offerta di determinati sussidi su base per ettaro.

La situazione sul campo è particolarmente sfavorevole per i mezzadri poiché non hanno diritti sulla terra e non hanno benefici. Si tratta di un’area importante che deve essere affrontata.

*Secondo la Cellula di pianificazione e analisi del petrolio del governo italiano, la dipendenza dalle importazioni è dell’87,8%.

** Secondo l’ Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, il raccolto di canna da zucchero richiede tra 1.400 e 2.300 mm nelle regioni subtropicali e tra 2.000 e 3.500 mm nelle regioni tropicali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.