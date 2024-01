Il prezzo di Ethereum ha superato un’area di resistenza chiave per essere scambiato sopra i 2.400 dollari, una mossa che gli analisti vedono come un segnale rialzista per le altcoin. In effetti, l’impennata quasi a doppia cifra delle altcoin più importanti ha coinciso con movimenti significativi per BNB, Cardano e XRP. Anche Bitcoin SV è aumentato, così come Chainlink, che è aumentato di oltre il 16% nel 2024.

Gli analisti puntano a una potenziale continuazione al rialzo per ETH e LINK. Cosa significano le prospettive generali del mercato per Meme Moguls (MGLS), un nuovo token in prevendita che sta facendo scalpore nelle discussioni sui social?

Previsione del prezzo di Ethereum

Ethereum è attualmente in bilico sopra il livello di 2.300 dollari dopo che i rialzisti hanno superato il limite chiave a 2.200 dollari. L’altcoin principale, il cui prezzo è aumentato del 20% nell’ultimo mese, potrebbe essere appena all’inizio di un importante ribaltamento al rialzo.

Dopo aver testato con successo il supporto a 2.200 dollari, lo slancio rialzista potrebbe verificarsi nelle prossime settimane. Secondo l’analista di criptovalute Rekt Capital, la coppia ETH/USD sopra i 2.274 dollari potrebbe vedere i rialzisti spingere verso la zona di resistenza critica vicino ai 2.800 dollari.

Se gli acquirenti mantengono il controllo sul sentiment, l’analista suggerisce che un movimento al rialzo del 22% potrebbe essere in vista.

Previsione del prezzo di Chainlink

In un forte mercato rialzista, i prezzi superiori a 3.000 dollari probabilmente aprono l’ETH a un nuovo test dei suoi massimi storici. Il fondatore di BitMEX Arthur Hayes ha recentemente previsto che Ethereum potrebbe presto raggiungere il livello di 5.000 dollari. È una prospettiva che favorirebbe le migliori altcoin come Chainlink.

Dopo alcuni mesi instabili, LINK sembrava rallentare mentre alcune monete continuavano a salire. Ma con il prezzo che supera i 16 dollari, un nuovo test riuscito e l’istituzione della zona come supporto probabilmente metteranno LINK sulla buona strada per ulteriori guadagni.

Le prospettive positive per Chainlink sono aiutate anche da un aumento dell’attività delle balene. Esiste anche il potenziale per diventare un grande attore nel settore della tokenizzazione nel 2024.

Come condiviso dall’analista di criptovalute Ali, le balene si sono rimpinzate di circa 7 milioni di $LINK solo nell’ultima settimana. Si tratta di un valore di oltre 105 milioni di dollari in altcoin, ed è probabile un aumento significativo della pressione di acquisto poiché i grandi detentori diventano nuovamente rialzisti su LINK.

In just the past week, #Chainlink whales have purchased approximately 7 million $LINK, worth over $105 million!



This substantial buying spree suggests a growing confidence among major players in #LINK. pic.twitter.com/gg6SxGykhD — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Meme Moguls (MGLS): questo token potrebbe esplodere nel 2024?

Meme Moguls punta a diventare il primo exchange di meme al mondo. Oltre a una piattaforma di trading di meme, Meme Moguls offrirà anche un gioco “play-to-earn” in cui i giocatori potranno affinare le proprie abilità di trading di meme mentre competono per diventare il prossimo magnate.

Il token nativo MGLS è la valuta del gioco e offre numerosi altri vantaggi ai possessori, tra cui governance e reddito passivo.

Se ti stai chiedendo perché potresti voler partecipare alla prevendita di Meme Moguls, dovresti considerare che l’accesso a un mercato in cui puoi scambiare tutti gli asset più di tendenza ispirati ai meme potrebbe essere un vantaggio. La funzione ‘stake and earn’ potrebbe anche essere un ottimo modo per guadagnare un reddito passivo, così come potrebbe essere il sistema di premi disponibile per i migliori magnati.

In termini di tokenomics, un approccio guidato dalla community prevede che il 60% della fornitura totale di 3 miliardi di token basati su Ethereum sia destinata alla prevendita. L’interesse ha già visto gli investitori superare le prime due fasi. Attualmente, gli acquirenti della fase 3 possono ottenere MGLS per 0,0025$, con oltre 1 milione di dollari raccolti.

Le statistiche suggeriscono che il mercato dei meme potrebbe crescere fino a raggiungere un settore da 6,1 miliardi di dollari entro il 2025. Con Meme Moguls pronto a dominare, il prezzo nativo di MGLS potrebbe rispecchiare i guadagni di Ethereum e di altre importanti altcoin. Lo slancio rialzista previsto per Dogecoin e Shiba Inu significa anche che il prezzo di Meme Moguls potrebbe esplodere dopo il lancio

Scopri di più su Meme Moguls e su come comprare MGLS qui.

