Analisi USD/CHF: ecco perché il franco svizzero è in forte rialzo

Il franco svizzero è stata una delle valute con le migliori performance nel 2023 poiché gli investitori hanno abbracciato il suo ruolo di rifugio sicuro. Venerdì il tasso di cambio USD/CHF è crollato al minimo di 0,8405, il livello più basso dal 2011. Allo stesso modo, anche i tassi GBP/CHF ed EUR/CHF hanno continuato la loro tendenza al ribasso.

Il franco svizzero come bene rifugio

La de-dollarizzazione è stata uno dei temi più importanti del mercato finanziario quest’anno. Alcuni mesi fa, ha fatto notizia in Sud Africa, dove i membri del BRICS si sono incontrati. Questa visione è continuata questa settimana dopo che Russia e Iran hanno raggiunto un accordo per commerciare utilizzando le loro valute locali invece del dollaro.

Nel mio articolo di qualche mese fa scrivevo che allontanarsi dal dollaro sarebbe stato un compito difficile. Inoltre, c’era una sostanziale sfiducia tra i membri del BRICS come Cina e India. Inoltre, il dollaro è parte integrante dell’economia globale da decenni.

Invece di creare una nuova valuta BRICS, ho raccomandato l’uso del franco svizzero come alternativa al dollaro. Innanzitutto, è stata una valuta stabile e la Svizzera è solitamente neutrale su così tante questioni globali.

Il tasso di cambio USD/CHF è salito poiché gli investitori hanno abbracciato il suo ruolo di rifugio sicuro con l’aumento dei rischi globali. Ci sono rischi in Medio Oriente, dove gli Houthi stanno terrorizzando le navi nella regione. Una guerra tra Israele e Hamas sta continuando.

Inoltre, persistono tensioni tra i paesi occidentali e la Cina, la seconda economia più grande del mondo. La guerra in Ucraina continua a ritmo serrato. Si prevede che continuino ulteriori rischi geopolitici.

Anche la coppia USD/CHF è crollata mentre gli investitori hanno applaudito il tono aggressivo della Banca nazionale svizzera (BNS). La banca ha deciso di effettuare diversi rialzi dei tassi abbandonando il suo storico tono accomodante.

Più recentemente, la Federal Reserve ha adottato un tono relativamente accomodante in quanto i funzionari indicano almeno tre tagli dei tassi nel 2024. Il mercato delle scommesse prevede fino a sei tagli dei tassi durante l’anno. Questa visione ha spinto l’indice del dollaro USA a 100 dollari, al di sotto del massimo da inizio anno di oltre 107 dollari.

Analisi tecnica USD/CHF

Grafico USD/CHF di TradingView

Passando al grafico settimanale, vediamo che il tasso di cambio da USD a CHF ha subito una profonda svendita negli ultimi mesi. Più di recente, la coppia è scesa al di sotto del supporto chiave a 0,8760, il suo oscillazione più bassa nel gennaio 2021. Ha anche trasformato il supporto a 0,8552 (minimo luglio 2023) in un livello di resistenza.

La coppia rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello ipervenduto. Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a 0,8325.

