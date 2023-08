USD/CHF: il franco svizzero come valida alternativa al dollaro

Il franco svizzero è stata una delle valute con le migliori performance negli ultimi anni. La coppia USD/CHF è scesa di oltre il 15% rispetto al livello più alto del 2016, mentre la coppia EUR/CHF è crollata di oltre il 43% rispetto al massimo del 2007.

Rischi di egemonia del dollaro USA

Una delle maggiori sfide nel mondo di oggi è l’egemonia del dollaro statunitense e il suo ruolo nell’economia mondiale. Queste preoccupazioni sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi poiché la forza del dollaro ha causato il caos nei mercati emergenti.

Sono stati inoltre esacerbati dalle sanzioni statunitensi da parte delle autorità americane. Soprattutto, queste autorità hanno sanzionato la banca centrale russa dopo l’invasione dell’Ucraina.

Pertanto, come ho scritto qui , diversi paesi come la Cina e l’Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la propria esposizione al debito statunitense. Inoltre, si prevede che il vertice BRICS in Sud Africa si concentrerà su una valuta alternativa.

Credo che una valuta BRICS non potrà realizzarsi a causa delle differenze tra gli Stati membri, in particolare India e Cina. Inoltre, i meccanismi di formazione di una nuova valuta sono molto più complicati di quanto la maggior parte della gente pensi.

Pertanto, il dollaro USA manterrà la sua forza negli anni a venire. Ma si trova ad affrontare rischi sostanziali, soprattutto a causa dell’impennata del debito statunitense, che arriverà a 50mila miliardi di dollari nei prossimi anni.

Caso del franco svizzero

Pertanto, ritengo che il franco svizzero sia un’alternativa migliore al dollaro statunitense per tre ragioni principali. Innanzitutto, la Svizzera è uno dei paesi più sviluppati, con il settimo più grande rapporto PIL pro capite. Questa forza significa che la stabilità del paese continuerà per molto tempo.

In secondo luogo, la Svizzera ha un debito pubblico minimo. Il debito pubblico totale ammonta a oltre 256 miliardi di dollari. Il rapporto debito/PIL è inferiore al 45%. Gli Stati Uniti hanno un debito rispetto al PIL superiore al 122% e si prevede che continuerà a crescere.

Il debito svizzero è sostanzialmente inferiore alla massa di investimenti da mille miliardi di dollari della Banca nazionale svizzera (BNS). Possiede partecipazioni in aziende come Apple, Amazon, Starbucks. Ciò significa che il paese ha zero possibilità di default.

In terzo luogo, e soprattutto, la Svizzera è nota per la sua neutralità sulle questioni più importanti. Non è membro dell’Unione Europea anche se trae vantaggio dal blocco. Inoltre, non è membro della NATO, il che significa che ha pochi nemici all’estero.

Anche la Svizzera ha utilizzato con parsimonia il proprio potere sanzionatorio. Sebbene abbia sanzionato la Russia per l’invasione dell’Ucraina, le sue sanzioni sono meno severe rispetto ad altri paesi. La Svizzera ha anche mantenuto relazioni amichevoli con paesi come l’Iran e la Cina.

Pertanto, la Svizzera ha caratteristiche che pochi paesi hanno. È una democrazia stabile con pochi nemici in tutto il mondo, il che rende il franco svizzero la valuta più sicura al mondo. Il franco è più sicuro di altre valute come lo yen giapponese, la corona norvegese e la corona svedese.

Ad esempio, il Giappone si è alleato strettamente con gli Stati Uniti e ha una montagna di debiti. La corona svedese è a rischio mentre il paese cerca di aderire alla NATO e la sua economia rallenta. Anche per quanto riguarda le questioni geopolitiche la Norvegia non è neutrale quanto la Svizzera.

