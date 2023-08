Previsioni del prezzo dell’oro mentre la Cina e l’Arabia Saudita scaricano i titoli del Tesoro USA

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Lunedì il prezzo dell’oro ha continuato la sua tendenza al ribasso mentre continuavano le turbolenze nel mercato obbligazionario. La coppia XAU/USD è crollata a un minimo di 1.880, il livello più basso dal 14 marzo. È sceso di oltre il 9,3% dal livello più alto di quest’anno.

Cina e Arabia Saudita stanno scaricando USD

Il prezzo dell’oro è stato sottoposto a intense pressioni negli ultimi mesi, anche se le sfide nel mercato obbligazionario sono continuate. I rendimenti obbligazionari, che si muovono inversamente ai prezzi, sono balzati al livello più alto in più di un decennio.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 4,346%, il livello più alto dal 2007 poiché gli investitori hanno previsto che la Fed continuerà ad aumentare i tassi di interesse. Il rendimento dei titoli a 30 anni è salito al punto più alto dal 2012.

In particolare, il prezzo dell’oro ha lottato anche dopo alcune importanti notizie sull’economia americana. Mentre il deficit di bilancio del paese è in forte aumento, alcuni importanti acquirenti di debito statunitense stanno riducendo la loro quota.

La Cina, il secondo maggior detentore del debito statunitense, ha ridotto la sua partecipazione al livello più basso in oltre 14 anni. Ora detiene circa 850 miliardi di dollari di debito degli Stati Uniti, inferiore al suo massimo storico di oltre 1,2 trilioni di dollari.

Anche l’Arabia Saudita ha scaricato titoli del Tesoro USA. Ha venduto obbligazioni per oltre 3 miliardi di dollari a luglio, il terzo mese consecutivo. Ora detiene $ 108 miliardi. Questi paesi stanno ora spostando questi fondi su altri beni, incluso l’oro. Altri importanti acquirenti di oro sono le banche centrali in Turchia e in India.

I governi sono sempre più preoccupati per gli Stati Uniti mentre aumentano i rischi geopolitici. Ad esempio, si teme che gli Stati Uniti possano congelare i propri fondi come hanno fatto con la Russia all’inizio della guerra in Ucraina.

Inoltre, sono spaventati dalla recente decisione di Fitch di tagliare il rating del credito statunitense da AAA ad AA-. Il debito degli Stati Uniti è aumentato bruscamente negli ultimi anni e gli analisti prevedono che la situazione peggiorerà. Tutti questi fattori sono rialzisti per l’oro, visto come un bene rifugio.

Previsione del prezzo dell’oro

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo dell’oro ha registrato una profonda svendita negli ultimi mesi. Ora ha superato l’importante livello di supporto a 1.957 dollari, il livello più alto del 3 febbraio. Si è anche spostato al di sotto dell’importante media mobile a 50 giorni e del supporto cruciale a 1.892$.

L’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico sono scivolati verso il basso. Pertanto, le prospettive per il prezzo dell’oro sono ribassiste, con il prossimo importante livello di supporto a 1.800 dollari. A lungo termine, tuttavia, è probabile che l’oro si riprenda con il rimbalzo della domanda da parte delle banche centrali.

