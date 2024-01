Secondo quanto riferito, Tesla sta valutando la possibilità di aprire una fabbrica nel Gujarat, in India

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) è al centro dell’attenzione in seguito alle notizie secondo cui potrebbe annunciare l’intenzione di creare la sua prima fabbrica in India in occasione del prossimo Vibrant Gujarat Summit.

Tesla deve ancora confermare tali piani

Il primo ministro Narendra Modi e Elon Musk, l’amministratore delegato di Tesla, dovrebbero partecipare all’evento previsto per gennaio 2024.

Il colosso dei veicoli elettrici è interessato a costruire uno stabilimento di produzione nello stato occidentale del Gujarat, secondo l’Economic Times.

La stessa Tesla, tuttavia, non ha finora segnalato ufficialmente l’intenzione di aprire una fabbrica in India.

Il rapporto arriva in un momento in cui Elon Musk è in competizione con i sindacati di tutta la Scandinavia. Le azioni di Tesla Inc sono scese di quasi il 14% rispetto al loro massimo da inizio anno.

Tesla vuole un dazio preferenziale del 15%.

Tesla Inc vuole lanciare la sua Model 3, la Model Y e persino una nuova berlina più economica in India, secondo diversi resoconti dei media.

Vale la pena ricordare, tuttavia, che il governo del Gujarat non ha finora confermato che il colosso dei veicoli elettrici abbia effettivamente mostrato interesse nella costruzione di un impianto di produzione nel quinto stato indiano più grande.

Il mese scorso, Tesla avrebbe investito fino a 2 miliardi di dollari per costruire una fabbrica in India, a condizione che il governo accettasse un dazio agevolato del 15% sui veicoli importati per i primi due anni di attività dell’impianto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.