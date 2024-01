Pullix, un’imminente criptovaluta “trade-to-earn”, ha lanciato una prevendita pochi giorni fa. Durante la fase 4, gli investitori hanno accumulato il token poiché gli importi raccolti hanno raggiunto 1,98 milioni di dollari. L’investimento non è casuale ma indicativo del potenziale del progetto. Le aspettative degli investitori secondo cui Pullix occupa una posizione speciale nel mondo delle criptovalute hanno attratto FOMO. Di conseguenza, potresti voler scoprire di più su questo token, che dovrebbe aumentare di oltre 100 volte nel 2024.

Cos’è Pullix?

Pullix è un exchange di criptovaluta che combina le caratteristiche degli exchange decentralizzati e centralizzati. La piattaforma è stata lanciata dalla consapevolezza che i due tipi di exchange non sono all’altezza delle esigenze degli utenti.

Prendiamo l’esempio della liquidità, una caratteristica fondamentale che consente agli investitori di negoziare asset in modo rapido ed economico. Gli exchange centralizzati hanno un vantaggio rispetto agli exchange decentralizzati poiché trasportano molta liquidità. Pullix sfrutterà questo attributo dei CEX incentivando gli utenti e offrendo molteplici asset commerciabili. La piattaforma collabora inoltre con fornitori di liquidità istituzionale per offrire la liquidità tanto necessaria. Offrendo ampia liquidità, Pullix risolve un problema di lunga data che ha ostacolato l’adozione dei DEX.

D’altra parte, Pullix sfrutta le funzionalità di sicurezza dei DEX e risolve un problema CEX comune. A questo punto, dovresti essere a conoscenza dei frequenti exploit e delle vulnerabilità della sicurezza segnalate sui CEX. Pullix offre agli investitori chiavi private, consentendo agli investitori il pieno controllo dei propri asset, proprio come i DEX. Con le tue chiavi private, puoi essere certo che nessuno ruberà i tuoi asset, per cui dovresti essere tranquillo.

È inoltre inutile dire quanto i requisiti KYC obbligatori siano stati problematici per gli investitori CEX. Con Pullix, la privacy è mantenuta al 100%. Gli investitori aprono semplicemente un conto presso l’exchange utilizzando il proprio indirizzo e-mail. I trader utilizzano i loro asset digitali come garanzia per fare trading, rendendo la piattaforma efficiente, conveniente e sicura.

Pullix è un buon investimento?

Pullix è la prima piattaforma “trade-to-earn” al mondo. Come qualsiasi altro progetto con nuove funzionalità, è probabile che attiri l’attenzione. La prevendita è stata veloce, grazie anche all’unicità della sua piattaforma. Pertanto, si prevede che il suo token PLX nativo aumenterà notevolmente con la crescita dell’adozione.

Tuttavia, ora che l’espressione “trade-to-earn si sta diffondendo sempre più, potresti voler sapere cosa significa esattamente. Letteralmente, significa guadagnare facendo trading. Naturalmente, la strada più ovvia per guadagnare sulla piattaforma è scambiare asset e realizzare profitti. Tuttavia, Pullix premia gli investitori anche solo per aver utilizzato la sua piattaforma, indipendentemente dai risultati del trading. Gli investitori guadagnano una quota di profitto dalle entrate giornaliere realizzate dalla piattaforma.

Oltre al meccanismo di ricompensa, Pullix è un protocollo di prestito. Gli investitori beneficiano di prestiti e aumentano i loro redditi. C’è anche la possibilità di guadagnare dallo yield farming, lo staking e la funzione VaultX di Pullix. Esistono anche launchpad NFT e DeFi per un reddito passivo aggiuntivo.

Pullix è anche una piattaforma low cost. Gli investitori negoziano asset con commissioni pari a zero e spread ridotti, rendendo Pullix competitivo e attraente. Cosa c’è di più? Puoi scambiare più criptovalute e asset tradizionali, inclusi forex e azioni. Gli investitori potrebbero anche trarre vantaggio dal trading a margine per negoziare volumi più elevati e guadagnare di più.

Investire in Pullix per un guadagno 100x?

Gli analisti sono stati ottimisti su Pullix e prevedono una serie di risultati positivi una volta lanciato. Il consenso del mercato è che il prezzo del Pullix ha il potenziale per aumentare di 100 volte nel 2024 o più.

Secondo la nostra visione conservativa, il token potrebbe crescere con maggiori margini in futuro a causa del suo ruolo unico. Con i token delle principali piattaforme in aumento con margini maggiori, Pullix dovrebbe essere tenuto nella stessa considerazione. Gli investitori interessati potrebbero saperne di più sulla prevendita del token sul sito web del progetto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.