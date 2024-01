Ecco una panoramica di ciò che Metacade ha pianificato per il 2024

Metacade – una piattaforma di gioco basata su blockchain sembra pronta per un solido 2024 anche se ha già concluso l’ultimo anno con una nota fortemente positiva.

Uno sguardo su com’è stato il 2023 per Metacade

La piattaforma GameFi è stata avviata con il lancio della beta pubblica nell’ultima settimana di novembre e ha concluso l’ultimo anno con oltre 26.000 giocatori e appassionati di criptovaluta.

Il suo amministratore delegato si è recentemente unito a NeoTokyoCode ribadendo l’impegno del progetto a diventare leader nel gaming Web3. Alcuni dei giochi più importanti ora disponibili su Metacade includono Shockwaves, Definity Legend, Great Escape e Heroes Battle Arena.

Le partnership strategiche sono davvero ciò che ha definito il 2023 per Metacade. La piattaforma si è unita a artisti del calibro di Meta Strikers, Aether Games, Meta Studio, Love Monster NFT, Moon Bio Studios e molti altri nell’ultimo anno.

E tutto ciò probabilmente continuerà a pieno ritmo nel 2024, secondo gli ambiziosi piani che Metacade ha previsto per quest’anno. Scopri di più sugli obiettivi della piattaforma per quest’anno sul suo sito web qui.

Metacade esplorerà i giochi AR/VR quest’anno

Si prevede che Metacade introdurrà Meta Grant, un programma di sovvenzioni quest’anno tramite Itch.io.

La community Web3 impegnata a riunire gli appassionati di blockchain e i giocatori lancerà nei prossimi mesi anche un mercato per gli NFT (token non fungibili).

Ora che Metacade ha già aggiunto una serie di nuovi giochi alla sua piattaforma, si prevede che la sua prossima avventura riguarderà i giochi di realtà aumentata o realtà virtuale (AR o VR). Il progetto continuerà a cercare partenariati strategici per realizzare i piani sopra menzionati.

Nel perseguimento della trasformazione in un solido ecosistema di gioco globale, Metacade ha segnalato l’impegno a raddoppiare anche il marketing.

Tieni presente che Metacade non è ancora un’organizzazione autonoma completamente decentralizzata o una DAO, ma mira a raggiungere questo traguardo entro la fine del 2024. Puoi approfondire Metacade sul suo sito web a questo link.

Metacade lancerà una bacheca di lavoro nel 2024

Vale la pena ricordare qui che CertiK ha già approvato Metacade come piattaforma blockchain sicura e trasparente a seguito di un audit piuttosto approfondito.

Finora, gli utenti hanno diversi mezzi per guadagnare su Metacade, grazie al suo entusiasmante modello Play2Earn. Ma i membri di questa comunità possono anche spendere i gettoni MCADE per partecipare a tornei di gioco, vincendo che ti danno diritto a guadagnare premi.

Infine, Metacade ricompensa i propri utenti anche per aver interagito con altri membri, pubblicato recensioni o contribuito in qualsiasi altro modo alla piattaforma.

Inoltre, nell’ultimo trimestre di quest’anno, Metacade introdurrà una bacheca dei lavori, come previsto dal Libro bianco, sul suo sito web.

Permetterà alle società di gioco e Web3 in generale di pubblicizzare i ruoli per i quali i membri della comunità potranno candidarsi in base alle loro capacità ed esperienza per ottenere un nuovo lavoro in una nicchia che tengono così tanto.

Clicca qui per saperne di più su come probabilmente funzionerà questa bacheca di lavoro.

$MCADE è un buon investimento in questo momento?

Tieni presente che tutto su Metacade è alimentato dal suo token nativo chiamato $MCADE.

Attualmente ha un prezzo inferiore di oltre il 15% rispetto al suo valore alla fine della prevendita nel marzo del 2023. Ma il ritiro potrebbe essere solo un’opportunità per investire considerando che ci sono così tante cose interessanti che questa piattaforma ha in programma per il 2024.

Un nuovo pool di staking lanciato nell’ottobre dello scorso anno e la collaborazione rivoluzionaria annunciata con Polygon nello stesso periodo lo rendono un’interessante opportunità di investimento.

La criptò moneta è attualmente quotata su un exchange decentralizzato – Uniswap – e su tre centralizzati (Bitget, BitMart e Coinstore).

Anche i più ampi venti favorevoli del settore cripto, siano essi legati all’approvazione in sospeso di un ETF Spot Bitcoin o al passaggio della banca centrale statunitense al taglio dei tassi, potrebbero avvantaggiare il $MCADE nel 2024.

Sei interessato a investire in Metacade ($MCADE)? Visita il sito per scoprire come.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.