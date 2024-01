La mainnet Pi Network verrà lanciata nel 2024?

Gli utenti di Pi Network hanno concluso un altro anno senza il lancio della mainnet, il che significa che non possono ancora scambiare le loro monete Pi con valute fiat come il dollaro USA e l’euro. Inoltre, non possono scambiare le loro monete con criptovalute come Bitcoin e XRP.

Questa è una cosa importante e una delusione per la comunità Pi Network, che è attiva sul mercato da oltre cinque anni. In questo periodo, si sono persi lo spettacolare rally che ha spinto Bitcoin a oltre 67.000 dollari e la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute a oltre 1,7 trilioni di dollari.

È anche una grande delusione perché Pi Network è rimasto in una mainnet chiusa da dicembre 2021. In questo periodo sono state lanciate molte criptovalute come Sui, Aptos, Internet Computer e Injective.

Read V2 of the Pi Roadmap, which includes essential information on the future of Pi products. More updates to the Roadmap will be released in 2024. https://t.co/guIq1O73jB pic.twitter.com/2hRKH5L3xC — Pi Network (@PiCoreTeam) December 30, 2023

Tuttavia, c’è speranza che il tanto atteso lancio della mainnet avvenga quest’anno, se si vuole credere a una dichiarazione degli sviluppatori. In una nota recente, hanno notato che Pi Network passerà dalla sua rete principale chiusa a quella completa più avanti nel 2024.

Ciò, tuttavia, dipenderà dal rispetto o meno di tre condizioni. Innanzitutto, la rete dovrà completare qualsiasi lavoro di preparazione della rete aperta in aree quali tecnologia, prodotto, affari e questioni legali. La domanda è: come mai queste condizioni non sono state soddisfatte negli ultimi cinque anni?

L’altra condizione riguarda il KYC della rete, la migrazione e la creazione di utilità. L’obiettivo del KYC, che va avanti da mesi, è garantire che Pi Network sia l’ecosistema peer-to-peer più inclusivo. Ora spera che 15 milioni di pionieri superino il processo KYC e che 10 milioni di pionieri migrino sulla rete principale.

In termini di utilità, Pi Network spera di avere almeno 100 app Pi utilizzate attivamente nella rete. Infine, il lancio della mainnet avverrà probabilmente in presenza di un ambiente esterno favorevole.

Tuttavia, credo che il lancio della mainnet di Pi Network non avverrà nel 2024. Nella loro dichiarazione, gli sviluppatori hanno notato che :

“Anche se il Core Team e i Pioneers dovessero soddisfare due delle condizioni, i fattori ambientali incontrollabili e imprevedibili potrebbero comunque costringere la rete a rimanere nel periodo della Rete Chiusa e a continuare a costruire, adattandosi alle nuove realtà globali”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.