Prospettive dell’oro nel 2024: la domanda geopolitica sta mettendo in ombra la politica della Fed?

Si prevede che i prezzi dell’oro continueranno la loro marcia al rialzo nel 2024, dopo aver guadagnato il 13% lo scorso anno nonostante la linea dura della Fed ; sovraperformando le obbligazioni e la maggior parte delle materie prime e performando in modo simile al NASDAQ, ad alto contenuto tecnologico.

A seguito di una Fed accomodante e delle aspettative di rapidi tagli dei tassi, gli analisti di JP Morgan stimano un prezzo obiettivo fino a 2.300 dollari nel 2024.

La complessità aggiuntiva dell’oro deriva dal fatto che è sia un bene di consumo che un bene di investimento, un bene non redditizio che è anche considerato una delle migliori coperture contro l’inflazione e gli eventi economici imprevisti.

La principale preoccupazione per i mercati è se la Federal Reserve sarà davvero in grado di attuare un atterraggio morbido.

C’è una notevole confusione sulla probabile traiettoria dell’economia: Bloomberg Economics stima la probabilità di un atterraggio duro al 55%, mentre la Fed di Cleveland stima che questa sia al 28%.

Pertanto, una recessione globale è ancora molto probabile.

L’assoluta divergenza nelle aspettative tra il mercato e la Fed sarà probabilmente il rischio centrale per il 2024, reso ancora più incerto dai cambiamenti militari e geopolitici in atto.

Tuttavia, il recente dispiegamento di una nave da guerra da parte dell’Iran nel Mar Rosso non ha fatto altro che intensificare le tensioni già accentuate e sta anche esercitando una pressione al rialzo sui prezzi dell’oro.

Un breve riepilogo del 2023

In un contesto di sostanziale volatilità del mercato e del rapido ritmo degli rialzi della Fed nel 2023, il metallo giallo ha registrato una performance positiva e ha chiuso l’anno a circa 2.070 dollari.

All’inizio dell’anno, l’oro aveva superato la soglia dei 2.000 dollari in risposta alla crisi in rapida espansione nelle banche regionali statunitensi, prima che i funzionari della Fed, del Tesoro e della FIDC intervenissero per alleviare le preoccupazioni del mercato, portando a un calo prolungato ai livelli di 1.800 dollari entro il 2019. Ottobre 2023.

Tuttavia, la situazione si è invertita nell’ottobre 2023 quando nuove complicazioni geopolitiche si sono verificate in Medio Oriente in seguito allo scoppio della guerra israelo-palestinese.

I prezzi hanno continuato a salire fino a quando non hanno assistito a un’impennata senza precedenti all’inizio di dicembre 2023, con l’oro che ha toccato il massimo storico di 2.153,4 dollari, sulla scia della convinzione del mercato secondo cui la Fed sembrava abbandonare la sua strategia “al rialzo più a lungo”; insieme ad un’azione militare imprevista nel Mar Rosso.

Surendra Mehta, Direttore dell’India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA), ha definito l’evento,

…un mestiere assurdo…

Nonostante i continui alti e bassi del mercato, l’oro è riuscito a mantenere il suo splendore a causa di una moltitudine di fattori tra cui il panico attorno alla crisi bancaria regionale degli Stati Uniti che ha visto il collasso di importanti entità come la SVB; tensioni geopolitiche in corso – in primo luogo, con la guerra Ucraina-Russia, seguita dalla guerra Israele-Palestina e, infine, con l’escalation delle tensioni sul Mar Rosso; domanda costantemente robusta da parte delle banche centrali per l’oro fisico; e la svolta accomodante della Fed, unita al continuo calo del biglietto verde dall’ottobre 2023.

In un articolo per Invezz dell’aprile 2023 intitolato ” Prospettive dell’oro e dell’argento mentre 23 stati si muovono per recuperare i metalli preziosi come moneta a corso legale “, abbiamo citato Mike Maloney, fondatore di GoldSilver.com e noto autore, che ha applaudito la stabilità storica e la riserva di valore del metallo proprietà,

…è il denaro per eccellenza perché non esiste nient’altro nella stessa lega… Questo è ciò che rende l’oro il denaro più bello di tutti.

Guardando al 2024

Si prevede che lo slancio rialzista dei prezzi dell’oro nel 2024 rimarrà intatto, con molte delle stesse forze che si trascinano dall’anno precedente, ovvero una Federal Reserve accomodante, sconvolgimenti geopolitici e fermi acquisti da parte della banca centrale.

La Fed, i tassi e il dollaro

Di solito, una politica più accomodante della Fed implica che un asset che non produce interessi come l’oro diventa più competitivo rispetto ad altri strumenti finanziari tradizionali.

Inoltre, l’aspettativa che la Fed avesse raggiunto il picco dei tassi di interesse, per poi decidere di deviare dalle politiche “più alte per più a lungo”, ha alimentato il sospetto che il FOMC guidato dal governatore Powell temesse la prospettiva di un inasprimento eccessivo.

Nonostante Powell insista sul fatto che i tagli dei tassi siano appena “in vista”, gli analisti di EY prevedono che la Fed ridurrà i tassi quattro volte nel 2024, mentre gli economisti di Goldman Sachs ne prevedono fino a cinque.

Dopotutto, il dot plot di dicembre implicava che la previsione per il tasso ufficiale medio fosse stata abbassata al 4,6% rispetto al 5,1% della sintesi delle proiezioni di settembre 2023.

Inoltre, l’insieme dei punti per il 2024 si è esteso fino al 3,8%.

Successivamente, il PCE statunitense è sceso al 2,6% su base annua, inferiore alle aspettative di Investing.com del 2,8% su base annua; pertanto, sta diventando sempre più difficile per il FOMC impedire ai mercati di anticipare i tagli dei tassi.

Tassi più bassi si traducono in prospettive più deboli per il dollaro, il che di solito è di buon auspicio per le materie prime scambiate a livello globale poiché tendono ad essere prezzate in biglietto verde.

Rischi geopolitici, economici e di recessione

Gli attacchi Houthi alle compagnie di navigazione si sono intensificati.

Nel complesso, le principali navi mercantili hanno deciso di evitare la regione e dirottare le consegne da tutto il Capo di Buona Speranza.

L’Iran ha recentemente inviato una nave nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto tre imbarcazioni Houthi.

Senza chiarezza sugli obiettivi dell’Iran, i rischi stanno aumentando in un’arena già instabile.

Le cose si sono ulteriormente riscaldate con il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps che ha sostenuto l’iniziativa contro la regione, quando ha dichiarato :

“Se non proteggiamo il Mar Rosso, rischiamo di incoraggiare coloro che cercano di minacciare altrove, compreso il Mar Cinese Meridionale e la Crimea”.

Inoltre, le tensioni con la Russia si stanno intensificando a seguito delle mosse degli Stati Uniti e dei loro alleati volti a confiscare beni russi già congelati per un importo di 300 miliardi di dollari.

Elezioni

Nel corso dell’anno, i rischi legati alle elezioni statunitensi potrebbero portare a incertezze politiche, che potrebbero ulteriormente elevare il profilo delle proprietà di riserva di valore dell’oro.

Taiwan, sensibile dal punto di vista geopolitico, andrà alle urne nel gennaio 2024, mentre il Parlamento europeo avrà le elezioni a giugno.

Rallentamento della crescita globale

Infine, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha previsto un rallentamento economico al 3,0% su base annua per il 2024, rispetto a una precedente previsione del 3,5% su base annua.

Ciò potrebbe potenzialmente incoraggiare gli investitori ad abbandonare gli asset più rischiosi e a diversificare i propri portafogli in metalli preziosi.

In Cina, data la probabile introduzione di ulteriori misure di stimolo, si prevede una ripresa della domanda di consumo nel segmento dei gioielli.

Tuttavia, l’appetito dei consumatori dipenderà infine anche dalla fiducia del settore privato e dalla salute del mercato immobiliare.

Acquisti della banca centrale e altre fonti

Gli acquisti fisici di oro da parte delle banche centrali hanno continuato ad accelerare.

La tendenza rialzista degli acquisti pubblici in un contesto di inflazione elevata e incertezza geopolitica è stata un fattore chiave per i prezzi e la domanda dell’oro.

Secondo il World Gold Council (WGC), gli acquisti stimati di oro fisico rimarranno al di sopra della tendenza nel 2024, ovvero oltre le 450 – 500 tonnellate.

Ciò continuerà a fornire un forte sostegno ai prezzi e allo slancio al rialzo.

Tuttavia, le preoccupazioni delle autorità monetarie potrebbero essere state aggravate dai recenti piani di confisca dei beni russi congelati all’estero.

Nei prossimi dodici mesi, gli analisti di FX Street stimano che le banche centrali acquisteranno una quantità significativamente maggiore di metallo fisico, pari a 800-850 tonnellate.

Altre fonti di domanda

Il rapporto del WGC del 18 dicembre 2023 ha rilevato che i principali ETF sull’oro stanno registrando afflussi significativi con Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable con sede in Svizzera e Istanbul Gold Exchange Traded Fund che ha notato un aumento della domanda da inizio anno di rispettivamente 1.552,0%, 409,3% e 136,5%.

I flussi di novembre sono stati più significativi per l’ETF SPDR Gold Shares, che ha superato gli afflussi di dollari di 1 miliardo di dollari nel novembre 2023.

Si prevede che la domanda per questi segmenti continuerà a mostrare una crescita.

Prospettive per i prezzi dell’oro

Sebbene il ritmo della politica della Fed sia stata la principale preoccupazione per gli operatori di mercato, la situazione potrebbe cambiare a causa dei nuovi sviluppi nel Mar Rosso e della narrativa conflittuale proveniente dal governo del Regno Unito.

Il WGC ha previsto tre potenziali scenari per il 2024: atterraggio morbido, duro e nessun atterraggio con intervalli di probabilità rispettivamente del 45-65%, 25-55% e 5-10%.

Atterraggio morbido

Tradizionalmente, i rendimenti dell’oro non sono stati forti in uno scenario di atterraggio morbido.

Ciò è previsto poiché l’inflazione viene tenuta sotto controllo e le prospettive di crescita migliorerebbero, contrastando la reputazione di riserva di valore dell’oro ed esagerando le sue caratteristiche di non rendimento.

Secondo il WGC, il rendimento medio dell’oro durante gli unici due atterraggi morbidi registrati nella storia della Fed è stato pari a (-)1,6%, contro il 16,3% dei titoli del Tesoro e il 33,3% delle azioni.

Se dovesse arrivare un atterraggio morbido, i rendimenti dell’oro potrebbero rimanere relativamente stabili, ma saranno condizionati anche dalla risoluzione delle faglie geopolitiche.

Tuttavia, ciò richiederà un processo decisionale estremamente preciso da parte della Fed e una notevole fortuna nei confronti dei fattori esterni.

Inoltre, se l’inflazione scendesse più velocemente dei tagli della Fed, i tassi di interesse reali si apprezzerebbero e la domanda dei consumatori diminuirebbe, indebolendo i prezzi dell’oro, almeno per un periodo di tempo.

I prezzi dell’oro continueranno a essere influenzati dall’incertezza degli operatori di mercato rispetto alla traiettoria della politica della Fed.

Atterraggio duro

Vi sono seri timori che l’entusiasmo aggressivo della Fed nel corso del ciclo possa innescare una nuova recessione, in particolare se i ritardi monetari dovessero emergere.

I mercati sembrano proteggersi attivamente da questa possibilità, data la previsione di una serie di tagli dei tassi da parte della Fed.

Minaccia di inflazione?

In tal caso, la domanda di oro probabilmente aumenterà sulla base della domanda di rifugio sicuro alla luce del fallimento delle attività finanziarie.

Tuttavia, con la situazione in Medio Oriente sul filo del rasoio, l’inflazione che non è ancora scesa ai livelli del 2% potrebbe subire un’inclinazione al rialzo, forse addirittura arrestando i recenti cali dell’IPC e del PCE.

Questi timori sono stati esacerbati dalle aspettative che anche le spedizioni di risorse fondamentali come il petrolio subiranno notevoli ritardi a causa del dirottamento attorno al Capo di Buona Speranza.

Nel peggiore dei casi, la Fed potrebbe essere costretta a invertire la rotta e a riprendere i rialzi dei tassi, che tradizionalmente si sono rivelati negativi per l’oro.

Tuttavia, anche in uno scenario del genere, la Fed potrebbe trovare molto difficile intervenire, avendo già alzato i tassi ai massimi pluridecennali e affrontando le conseguenze di un aumento esponenziale dei pagamenti degli interessi e di gravi insolvenze sul debito, soprattutto perché le famiglie hanno prelevato la maggior parte dei prestiti. dei surplus dell’era pandemica.

Inoltre, come osservato nel 2023, l’elevata domanda geopolitica di oro mantiene una forte attività di acquisto, in particolare tra le banche centrali.

Di conseguenza, la domanda geopolitica di oro potrebbe potenzialmente combinarsi con l’aumento dell’inflazione per raggiungere livelli record per l’oro nel 2024.

Nessun atterraggio

In una situazione di “no-landing”, considerata la meno probabile, i mercati vedrebbero probabilmente un miglioramento della crescita economica e dell’inflazione e probabilmente precluderebbero una recessione più profonda in futuro.

Se la geopolitica non domina…

Sebbene i tassi di interesse più bassi siano generalmente positivi per l’oro, questi riflettono anche livelli ridotti di inflazione.

Di conseguenza, i tassi di interesse reali (espressi come tasso di interesse meno tasso di inflazione) possono aumentare, diminuire o rimanere incerti, a seconda di come si sviluppa la relazione tra i due.

Il calo dell’inflazione potrebbe significare un aumento dei tassi di interesse reali, soffocando l’appetito dei consumatori, il che potrebbe limitare il prezzo dell’oro almeno temporaneamente.

D’altro canto, dato il tradizionale e significativo valore di rifugio sicuro contro il rischio sistemico, compresi i rischi geopolitici in corso e la potenziale recessione, gli investitori probabilmente garantiranno una domanda elevata mentre i prezzi saliranno.

Conclusione

Gli analisti di JP Morgan collocano il prezzo obiettivo dell’oro al massimo storico di 2.300 dollari, mentre UBS, sebbene rialzista, non è così ottimista e prevede un prezzo di 2.150 dollari.

Per quanto riguarda il punto di vista dei funzionari della Fed, un articolo del Wall Street Journal ha affermato che,

La settimana scorsa due funzionari non avevano previsto tagli per il prossimo anno e uno aveva previsto tagli equivalenti a sei quarti di punto. “Si tratta di un intervallo piuttosto ampio” da cui prendere spunto, ha detto Barkin.

Thomas Barkin è presidente e amministratore delegato della Fed di Richmond.

Per lo meno, la confusione in corso sulla politica monetaria e la disarmonia geopolitica sono probabilmente ragioni sufficienti per spingere gli investitori ad aumentare la diversificazione dei portafogli in oro per le sue proprietà assicurative.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.