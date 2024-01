I prezzi delle criptovalute hanno avuto un inizio anno contrastante. Sebbene inizialmente Bitcoin sia salito a oltre 45.000$, mercoledì è crollato pesantemente mentre i trader continuavano ad aspettare l’approvazione dell’ETF Bitcoin della SEC. Mercoledì anche altre monete come Solana, Avalanche e Terra si sono ritirate bruscamente.

Non è chiaro se questa svendita di criptovalute e azioni sarà breve o durerà a lungo. Storicamente, tuttavia, la performance di un asset nei primi due giorni di gennaio non è sempre un indicatore di cosa aspettarsi per il resto dell’anno. Questo articolo esaminerà le principali criptovalute come Meme Moguls (MGLS), LCX ed Ethereum Name Service (ENS).

Previsioni per Meme Moguls

Meme Moguls, il cui token è MGLS, è una criptovaluta in arrivo nel sotto-settore delle meme coin. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di creare una delle principali meme coin in grado di competere con artisti del calibro di Pepe, Bonk e Samoyedcoin.

A differenza di altre meme coin, Meme Moguls avrà un intero ecosistema che manterrà impegnati i suoi fan. Questo ecosistema sarà composto da giochi e raccolte NFT. Inoltre, alla fine, la rete diventerà completamente decentralizzata, dando a tutti i titolari voce in capitolo sul suo futuro.

Secondo il whitepaper di Meme Moguls, il 60% dei token è stato assegnato al periodo di prevendita. I restanti verranno assegnati all’ecosistema, alle quotazioni sugli exchange e al team.

Meme Moguls ha già raccolto oltre 1,4 milioni di dollari da investitori globali. Questo aumento arriva in un momento in cui ci sono numerosi venti favorevoli nel settore delle criptovalute. Ad esempio, ci sono segnali che la Securities and Exchange Commission (SEC) approverà un ETF Bitcoin.

Ci sono anche segnali che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno. E, cosa più importante, il tanto atteso dimezzamento del Bitcoin avverrà alla fine di aprile. Nella maggior parte dei casi, le criptovalute tendono a riprendersi prima e dopo un evento di dimezzamento del Bitcoin. Puoi comprare il token Meme Moguls qui e avere la possibilità di vincere alla grande.

Previsione dei prezzi di LCX

LCX, il token nativo dell’exchange di criptovalute LCX, è stato uno dei token con le migliori prestazioni questa settimana. Il token è balzato al massimo di 0,1474$, il livello più alto da gennaio 2023. Questo rally è avvenuto dopo che la società ha lanciato la competizione di trading LCX in cui i fortunati vincitori condivideranno 15.000$.

Sul grafico giornaliero, il prezzo del token LCX è balzato sopra il punto di resistenza psicologica a 0,10$. Ha inoltre superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che è un segnale positivo.

Nel frattempo, l’indice direzionale medio (ADX) è salito sopra 50, segnalando che il token ha lo slancio. Il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del livello di ipercomprato di 80.

Pertanto, sospetto che la moneta vacillerà un po’ man mano che continueranno le turbolenze nel mercato delle criptovalute e azionario. Successivamente si riprenderà quando gli acquirenti prenderanno di mira il punto di resistenza chiave a 0,1615$, lo swing più alto del 25 gennaio.

Grafico LCX di TradingView

Previsione del prezzo di Ethereum Name Service

Il prezzo di Ethereum Name Service (ENS) ha raggiunto il punto più alto dal 16 aprile. Al suo apice, il token è aumentato di oltre il 122% rispetto al punto più basso dello scorso anno. Questo salto è avvenuto dopo che Vitelik Buterin, il fondatore di Ethereum, ha notato che la piattaforma era estremamente importante per la community.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del token ENS è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali di 50 e 100 giorni. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) e l’Average Directional Index (ADX) sono passati a oltre 24. Pertanto, l’Ethereum Name Service probabilmente si ritirerà man mano che l’hype svanisce. Ciò potrebbe vederlo scendere al supporto chiave a 10$.

