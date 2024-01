Dei 50 più ricchi, 38 sono diventati più ricchi nel 2023

Mentre la crisi del costo della vita mette a dura prova molti con necessità come il cibo, soprattutto durante le festività natalizie, l’élite finanziaria, compresi i giganti tecnologici statunitensi e gli oligarchi russi, stanno vivendo un boom economico. Secondo i dati di Bloomberg, figure chiave come Elon Musk e Mark Zuckerberg hanno visto aumenti significativi delle loro fortune, così come altri individui facoltosi come i britannici James Dyson e Jim Ratcliffe.

Fortune in crescita nonostante le sfide globali

Copy link to section

Nonostante le sanzioni economiche e il conflitto in corso in Ucraina, molti oligarchi russi hanno continuato ad accumulare ricchezza. Dei 50 individui più ricchi del mondo, solo 12 hanno visto una diminuzione delle loro fortune nel 2023, mentre la stragrande maggioranza ha goduto di una crescita finanziaria sostanziale, con alcuni aumenti incredibilmente grandi.

Elon Musk guida il gruppo

Copy link to section

Elon Musk, con un patrimonio netto stimato di 235 miliardi di dollari, è al vertice, principalmente grazie al successo di Tesla. Nonostante un calo significativo del suo investimento in X (ex Twitter), l’impennata delle azioni di Tesla ha notevolmente aumentato la sua ricchezza.

Il notevole ritorno di Zuckerberg

Copy link to section

Mark Zuckerberg, inizialmente previsto per affrontare Musk in un incontro in gabbia, ha visto la sua ricchezza salire alle stelle del 184%, raggiungendo i 128 miliardi di dollari. Questo balzo è stato alimentato dalla ripresa di Meta (la società madre di Facebook) dopo un 2022 impegnativo.

Vincitori e vinti inaspettati

Copy link to section

Altri guadagni significativi includono il magnate indonesiano Prajogo Pangestu, che ha visto aumentare di sette volte la sua ricchezza grazie agli investimenti nell’energia geotermica. Al contrario, il miliardario indiano Gautam Adani ha dovuto affrontare una sostanziale diminuzione della sua fortuna a seguito delle accuse di frode aziendale.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Rappresentanza globale nel club dei miliardari

Copy link to section

La lista dei più ricchi del mondo è prevalentemente americana, con le notevoli eccezioni dei francesi Bernard Arnault e Françoise Bettencourt Meyers. La fortuna di Arnault è cresciuta grazie al successo di LVMH, mentre Bettencourt Meyers, la donna più ricca della lista, ha visto un modesto aumento del suo patrimonio netto.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I russi sanzionati diventano più ricchi

Copy link to section

Nonostante le sanzioni internazionali, molti miliardari russi come Vladimir Potanin e Alisher Usmanov hanno visto aumentare la loro ricchezza. Tuttavia, alcuni dei loro beni rimangono congelati a causa di restrizioni finanziarie.

La presenza del Regno Unito nella classifica dei miliardari

Copy link to section

Il Regno Unito contribuisce con 17 individui alla top 500 dei più ricchi, con Dyson che è il britannico più ricco. Ratcliffe, un altro grande miliardario britannico, ha recentemente ampliato il suo portafoglio acquisendo una partecipazione significativa nel Manchester United.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.